Pavle Kalinić, bivši pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, komentirao je današnje prosvjede pred KBC-om Zagreb zbog uvođenja covid-potvrda u sustav zdravstva.

"To je bilo za očekivati s obzirom da imate raznorazne društvene mreže koje šire hrpu dezinformacija. Vlada je na potezu, treba stati iza odluka, ima mehanizam kojim se to može odraditi. Pravo svakoga je da se odbije cijepiti ili testirati, ali ta osoba, dok je odluka na snazi, ne može raditi. Na potezu je država. Hoće li država imati hrabrosti provesti svoje odluke, to je na Vladi”, kazao je Kalinić te dodao da smo “dosad nekoliko puta vidjeli da za takve stvari nisu imali hrabrosti", komentirao je za N1.

'Šuica je zaostatak iz socijalizma'

Potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica jučer je u TNT-u izjavila da su dio otpora mjerama i niska procijepljenost naslijeđe bivšeg sustava.

"Ne bih komentirao Šuicu i njene komentare. Znamo tko je, što je i što je radila. Kakvo moje mišljenje uopće može biti o EU-u kada ona može biti potpredsjednica bilo čega tamo. Niska procijepljenost je jer smo zaostali na svim područjima. Ljudi su neinformirani, ako su informirani, informirani poluinformacijama ili dezinformacijama i na kraju imate to što imate.

A kada govorimo o zaostatku iz socijalizma, i Šuica je zaostatak iz socijalizma. Školovana je u socijalizmu, jako loše školovana, a vidjeli smo i njeno znanje engleskog jezika", kazao je Kalinić.