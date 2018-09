KALINIĆ O OBRAČUNU S PROSVJEDNIKOM U VUKOMERCU: ‘Nije ga išao samo pljunuti, imao je i kamen u ruci. Drugdje to ne bi prošlo nekažnjeno’

‘Cijeli život sam branio one koje su napadali, dok sam na poziciji branit ću djecu i ne dozvoljavam da itko puca na njih i ugrožava ih kamenom. Ovdje se radilo o napadu na drugu izvršnu funkciju u državi. Ide prvo premijer, a onda gradonačelnik’, kazao je Pavle Kalinić komentirajući napad na Milana Bandića u Vukomercu

Nakon divljanja oružje po Vukomercu i prosvjeda ogorčenih građana koji strahuju za sigurnost svoje djece, na meti kritika, ali i napada našao se i zagrebački gardonačelnik Milan Bandić. Tako su stanovnici Vukomerca tijekom njegova dva dolaska u tu četvrt na Bandića nasrnuli povicima, jajima, ali i kamenjem.

VUKOMEREC POD POLICIJSKOM OPSADOM: Pavle Kalinić se obračunao s jednim od prosvjednika

No Grad, tvrdi da odgovornost za situaciju u kojoj su se našli stanovnici Vukomerca nije na njihovim leđima već na MUP-u koji nije reagirao na njihove prijave. Izjavio je to Bandićev pročelnik za krizne situacije Pavle Kalinić koji navodi da je policija odavno trebala pokrenuti akciju kako bi se oni naoružani u tom kvartu razoružali.

‘MUP nije bio na visini zadatka’

“Država je zakazala. Nepoznato je koliko ima ilegalnog oružja po RH. To se treba riješiti. Ti problemi se guraju pod tepih kao što se problem dvije romske obitelji koje su u skobu više godina gura pod tepih i to je eskaliralo. To je sigurnosno pitanje. Za sigurnost u RH nadležan je MUP, a za Grad Zagreb PU zagrebačka. Da su bili na visni zadatka onda se ni ovo odgurivanje što sam odgurno napadača ne bi dogodilo”, izjavio je Kalinić za RTL dodajući kako su se stvari počele rješavati te da će od sada MUP i PU zagrebačka u Vukomercu pojačati ophodnje.

“Može pripomoći i Grad Zagreb, možemo poslati pripadnike specijalističkih postrojba ako treba, a zamolio bih ravnatelje svih škola i vrtića i đačkih domova da riješe pitanje ključeva”, navodi Kalinić ističući kako bi policija trebala raditi pretrese zbog oružja jer se na temelju prijava zna “na kojoj adresi se ljudi nalaze i što rade”.

BANDIĆ O JUČERAŠNJEM NAPADU U VUKOMERCU: ‘Nisam previše hrabar, ali nisam ni kukavica. Izabrali su krivu metu’

Napad koji drugdje ne bi prošao nekažnjeno

Kalinić je komentirao i napade na gradonačelnika te je kazao kako je osoba koja je krenula pljunuti Milana Bandića imala kamen u ruci. “Gradonačelnik je bio napadnut u trenutku kada je s djecom krenuo prema golu da puca na igralištu. Taj koji je krenuo pljunuti gradonačelnika imao je kamen u ruci, a kamen tamo inače ne možete naći.

Cijeli život sam branio one koje su napadali, dok sam na poziciji branit ću djecu i ne dozvoljavam da itko puca na njih i ugrožava ih kamenom. Ovdje se radilo o napadu na drugu izvršnu funkciju u državi. Ide prvo premijer, a onda gradonačelnik”, kazao je Kalinić za RTL ističući kako to u drugoj državi ne bi prošlo nekažnjeno.