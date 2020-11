KALINIĆ KRITIZIRAO STOŽER: ‘Zamjeram im. Već su davno trebali lupiti šakom po stolu. Premijer i šef Stožera su nekompetentni’

Pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje hitnim situacijama smatra da su Vlada i Nacionalni stožer civilne zaštite kalkulirali s epidemiološkim mjerama zbog turističke sezone i parlamentarnih izbora, ističući kako su se cijelo vrijeme donosile preporuke te kako se struka nije slušala

Pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje hitnim situacijama, Pavle Kalinić, pridružio se sve većem broju kritičara Vlade i Nacionalnog stožera u borbi s koronavirusom. Smatra kako se Grad Zagreb najbolje snašao u organizaciji testiranja građana te kako su mjere donesene uz velike političke kalkulacije.

“Grad Zagreb je pokazao da se najbolje snašao. Većina ljudi koja se testira, testira se u NZJZ “Andrija Štampar”. Prema tome, i one mjere koje smo mi napisali svojevremeno, to je jako davno bilo, pa su se smijali, pa su kao slučajno procurile, i onda su ih prepisali nakon nekog vremena”, predbacio je Vladi Kalinić.

U razgovoru na N1 televiziji istaknuo je kako se kalkuliralo s mjerama zbog turističke sezone i parlamentarnih izbora. “Činjenica je da su kalkulirali pred početak turističke sezone, znajući da će ona biti loša, što je nažalost i bila daleko lošija nego prošle godine zbog pandemije. Kalkulirali su, išlo se na izbore, tu se popustilo u tom detalju. Onda su se pričale bajke, ‘mi smo, HDZ i Plenković, pobijedili koronu’. Cijelo vrijeme su se donosile preporuke, ne mjere. Velika većina se toga nije pridržavala i danas smo tu gdje jesmo”, ustvrdio je dodavši da mu Kolona sjećanja u Vukovaru nije prijeporna, ali ga brine što su okupljeni iz kolone kasnije išli u kafiće i restorane.

Arena neprimjerena, Dubravu nisu smjeli uzeti

Potom se vratio na stanje u Zagrebu i na pripremu Arene kao tercijarnog centra za lakše i srednje teške bolesnike. “Za Arenu smatram, osobno, da je neprimjerena. Oni koji su išli dolje znaju o čemu pričam… Nedovoljan broj WC-a. Koji ljudi će raditi u Areni, koji su to liječnici, koje medicinske sestre?”, pitao se, a potom uputio kritiku stručnom dijelu Nacionalnog stožera.

“Jedino što zamjeram je liječnicima u Stožeru. Mislim da su već davno trebali lupiti šakom po stolu i od onih koji s medicinom nemaju nikakve veze reći, treba biti ovako, ovako i ovako, pa ako vi nećete, mi odosmo, pa vi sami vodite. Osobno smatram da su i premijer i njegov šef Stožera nekompetentni, jer polaze za politikom, a ne za strukom. Đikić je izvana upozoravao, pa su se smijali njemu u vezi broja mrtvih. Situacija se ne može vratiti u bocu, epidemija se ne može zadržati, ali se moralo spriječiti da ne dođe do pucanja, da ne dođe do eksponencijalnog rasta”, odrješit je bio Kalinić.

Dodao je da se “liječnike i epidemiologe ne može izmisliti” te je kritizirao vlasti i zbog stanja u KB Dubrava. Pritom je otkrio planove zagrebačkog stožera za preraspodjelu pacijenata.

“Uzeli su jedinu bolnicu koju nisu smjeli uzeti, a to je KB Dubrava. Zbog čega? Zbog toga što je to jedina bolnica koja može izdržati udar potresa od sedam stupnjeva po Richteru. Osim toga, ima zajednički sustav klime. Prijedlog je od početka bio da se uzme Zarazna bolnica, da se uzme Rockefellerova, da se ide u Zabok, da to bude glavna linija obrane Zagreba i Republike Hrvatske. Zašto to nije prihvaćeno, to znaju oni koji su to odbili”, zaključio je Kalinić.

Pohvala Istri

Da ne bi sve ostalo na kritikama pohvalio je istarski Stožer civilne zaštite. “Jedini koji su povukli kako treba, to je Istra. Istra je pokazala da je jedini europski dio Hrvatske”, rekao je.

