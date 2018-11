KALINIĆ KOMENTIRAO EKSPLOZIJU U KAFIĆU PA NAPAO POLICIJU: ‘Bilo je oko tog kafića već problema’

“Mi smo danas u Splitu gdje je izgorilo preko 20 automobila, a policija još nije ulovila počinitelje. Ja bih predložio da stave nekoga tko zna raditi svoj posao, a oni koji ga ne znaju raditi neka se sklone i počnu baviti hortikulturom il bilo čime čime se znaju baviti”, kaže Pavle Kalinić

Pročelnik Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, Pavle Kalinić, napao je policiju optuživši ih kako ne rade svoj posao.

“Policija bi u gradu Zagrebu, a ne samo u Zagrebu, već u cijeloj Hrvatskoj trebala početi raditi onaj posao koji je propisan kao njihova osnovna djelatnost”, rekao je Kalinić. Navodi kako se policija ponaša kao da ih se ne tiče ništa što se događa u Hrvatskoj.

TKO JE ŠEF KAFIĆA U KOJEM JE JUTROS EKSPLODIRALA BOMBA? Politički zatvorenik koji je ustao protiv cvijeća kojim je ispisano Tito

“Mi smo danas u Splitu gdje je izgorilo preko 20 automobila, a policija još nije ulovila počinitelje. Ja bih predložio da stave nekoga tko zna raditi svoj posao, a oni koji ga ne znaju raditi neka se sklone i počnu baviti hortikulturom il bilo čime čime se znaju baviti”, dodao je Kalinić.

‘Bilo je već problema’

Komentirao je i napad u kafiću News Bar Caffe.

“To je bio sukob u kafiću oko tuluma koji je trajao do kasno u noć. Bilo je oko tog kafića već problema. Prve informacije koje su došle su bile da to ima veze s krim miljeom, ali to bi policija trebala utvrditi svojom istragom”, zaključio je u videu novinara N1 televizije Marka Perožića.