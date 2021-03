KALINIĆ KAŽE DA SE SVAĐAO S BANDIĆEM OKO KADROVA: ‘To je ključno pitanje. Jer kad netko jedanput dođe, više ga se ne možete riješiti’

Upitan bi li on mogao biti kandidat, kaže da bi to morao prespavati, no misli da bi bolje bilo biti bez te funkcije

Dugogodišnji prijatelj Milana Bandića i pročelnik Gradskog ureda za hitne situacije Pavle Kalinić kaže kako su unutar njegovog kruga suradnika Bandiću mnogi proturječili, te je podsjetio kako je bilo fluktuacije ljudi. Kaže kako se i sam nekad svađao s gradonačelnikom, uglavnom oko kadrovskih rješenja za koje je smatrao da nisu dobra.

”Koji put sam bio u pravu, nažalost, često sam bio i u krivu. Kadrovsko pitanje je ključno pitanje, pogotovo u gradskim firmama, zato jer kad netko jedanput dođe, onda ga se više ne možete riješiti”, rekao je Kalinić za RTL Direkt.

Situacija sa žičarom će se brzo riješiti

Napominje kako nitko od Bandićevih suradnika nije osuđen za nešto. Vjeruje kako suđenja nije uredu komentirati, a što se tiče slučaja smeća, misli da je to apsolutni promašaj.

”Recimo park na Črnomercu. Netko je dao 300 milijuna eura, to je dao da svoj kapital oplodi, a ne da nekom napravi. To je bit kapitalizma. Ono što si uložio, želiš to oploditi. Sigurno se neće gledati interes onih koji tu stanuju. U medijima se spominje i pogoduju se privatnom kapitalu’, pa normalno da privatni kapital ako želi ući u priču, mora vidjeti svoj interes”, kazao je Kalinić.

Kaže kako će se situacija sa žičarom sigurno brzo raščistiti, jer su naručene dvije nezavisne ekspertize.

”Uvijek kad nešto radite imate nepravilnosti. Ne možete biti 100 posto u pravu, možete biti maksimalno 65 posto. Stvari su se u Zagrebu događale jer su mnogi htjeli sjesti na taj kolač. Uvijek se gledao Zagreb, nikad se nisu gledali drugi gradovi”, primijetio je Kalinić.

Kalinić je nestranački tajnik Bandićeve stranke

”I pravosuđe, i oni su tu došli po babi i po stričevima, nitko nije došao tamo jer je lijep, zgodan i pametan”, dodao je Bandićev dugogodišnji prijatelj.

Kaže kako je propust ako negdje u Zagrebu nema vode, ali vjeruje da treba pogledati koliko se ta mreža proširila.

”Nasljednik Milana Bandića u ovom trenutku je zasigurno Jelena Pavičić Vukićević, ona je službeno zamjenica, ona to preuzima i ako to odluči, bit će i kandidatkinja”, rekao je Kalinić.

Napomenuo je kako je on nestranački tajnik stanke ”Milan Bandić 365”. Upitan bi li on mogao biti kandidat, kaže da bi to morao prespavati, no misli da bi bolje bilo biti bez te funkcije. Kaže kako za vođenje grada treba dobra ekipa. No on ocjenjuje kako je jako malo ljudi spremno raditi najmanje 16 sati dnevno.

”I ured koji ja vodim, tu nema ni subote ni nedjelje, nema ni praznika, a vrlo često ni godišnjih. Jer nešto se dogodio i bez obzira gdje se nalazili, trebate se hitno vratiti”, izjavio je Kalinić. Rekao je kako načelno nije moguće da se Bandićeva stranka prikloni nekoj drugoj političkoj opciji.