KALINIĆ KAŽE DA ĆE NAJVEĆA TRAGEDIJA BITI AKO NEĆEMO MOĆI IMATI SEZONU: ‘Mnogi naši ljudi su odlazili u Srbiju na cijepljenje’

Pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba, Pavle Kalinić kaže kako nema potrebe za brigom zbog gustog snijega koji pada u Zagrebu.

“Grad Zagreb ima 292 pokretne jedinice raspoređene u 17 baza. Problemi će nastupiti tek kad padne temperatura prema tome večeras i tijekom noći će ceste biti posipane solju. Najveći problem i dalje ostaje što imamo porast zaraženih”, rekao je za N1.

“Ne daj Bože da nam se opet dogodi isti potres”

Osvrnuo se i na ljude čiji domovi su stradali u potresu.

“Podijelili smo 74 kontejnera, u hostelu Arena su 192 osobe. Kuće se jednostavno ne obnavljaju. Ljudi koji idu na posao u zgrade koje su označene s crvenom naljepnicom, oni tamo ne bi trebali biti, to se mora sanirati. Ne daj Bože da nam se opet dogodi isti potres, iako je on daleko slabiji nego što može biti, tu bi bilo jako puno štete, jako puno žrtava. Grad Zagreb se brine o njima dok se nalaze u Arena hostelu u Novom Zagrebu. Što se tiče drugih, Grad je podijelio stanova koliko je mogao i imao, a što se tiče kontejnera, njih smo uspjeli dobiti iz robnih rezervi.”

‘OVO ŠTO SE SADA RADI JE BACANJE NOVCA’; Kalinić o potresu: ‘Država se nije snašla, govorili su da širim paniku i da me treba uhititi’

Napominje kako će o postavljanju šatora i aktivaciji Arene morati odlučivati Nacionalni stožer.

“Grad Zagreb je i prošli put bio spreman postaviti šatore. Imate hrpu kontejnera postavljenih po bolnicama gdje su i ljudi na kisiku. Je li pitanje Arene ili ne, nadam se da se to neće dogoditi, ali se i na to mora računati. Inače Zagreb nije nagori, Dalmacija je nešto gora. Međutim, mislim da treba pojačati cijepljenje. Kada budemo imali procijepljenost preko 50% moći ćemo govoriti da izlazimo iz ove priče. To će ići u valovima, to se događa i u puno uređenijim državama. Na vladi je da nabave cjepivo. Ako se nastavi rast ne samo da ćemo morati odgoditi izbore, nego će najveća tragedija biti što nećemo moći imati sezonu.”

“Nemamo dovoljno cjepiva”

Istaknuo je i kako masovnije cijepljenje u Zagrebu kreće u srijedu na Velesajmu, ali da vjeruje kako bi se trebalo cijepiti na svim mogućim lokacijama, pod uvjetom da cjepiva bude.

“Minimum bi bilo da imamo tri vrste cjepiva pa da ljudi mogu reći koje žele. Stvorena je fama kroz fake news i antivaksere. Mislim da bi mogućnost izbora pomogla da više ljudi doše na cijepljenje”, kaže.

Rekao je i kako su u jugoistočnoj Europi svi stručnjaci za sve, od zdravstva do sporta pa su tako sada i stručnjaci za cjepivo. Ipak, vjeruje da je situacija bolje nego u Srbiji.

“Mislim da je kod nas glavni problem što nemamo dovoljno cjepiva i mnogi naši ljudi su odlazili u Srbiju na cijepljenje. Tamo je procjena da se 2/3 ljudi ne želi cijepiti, mislim da je u Hrvatskoj bolja situacija. Međutim i to se da regulirati određenim pogodnostima, tipa, tko se ne želi cijepiti ne može putovati. Tko se ne cijepi mora stalno nositi masku. Sve se stvari daju riješiti ako postoji interes da se riješe”, objašnjava.

AMERIČKA STUDIJA POKAZALA: Pacijenti oboljeli od Covida imaju veće izglede za teži moždani udar

Zaključio je i kako izbore treba odgoditi ako se rast novozaraženih nastavi.

“Ako nastavi ovakav rast, imat ćete veliku fluktuaciju ljudi na izborima, neka se to odgodi kada padne na, recimo, rujan. Ništa bitno se neće promijeniti. Nisam primijetio da se u Hrvatskoj išta promijenilo nakon izbora. Tako ni ovaj put. Ne vidim razloga da se izbori ne odgode ako nastavi rast.”