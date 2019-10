KAKVO VRIJEME NAJAVLJUJE VAKULA? Kraj tjedna obilježit će sunce i svježina, ali od srijede nas čeka nešto malo drugačije

Prva polovina sljedećeg tjedna na kopnu donosi barem djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme

U vremenskoj prognozi za idući tjedan HRT-ov meteorolog Zoran Vakula najavljuje nastavak promjenljivog oblačnog vremena. Do srijede će biti većinom suho, uz dosta sunčanih sati, ali osobito na kopnu i dalje relativno svježe, uz mjestimičnu jutarnju maglu, pri tlu i slab mraz.

Na Jadranu će ponovno biti često jake bure, ponegdje i s olujnim udarima, osobito podno Velebita od potkraj nedjelje do utorka ujutro. Sredinom tjedna jača jugo, s kojim bi moglo biti i mjestimice obilnijih pljuskova s grmljavinom, pa opet prolazno jake bure, a u drugom listopadskom desetodnevlju sve je veća vjerojatnost toplijeg vremena.

U nedjelju djelomice sunčano sa svježinom na kopnu

U nedjelju će istočnoj Hrvatskoj biti umjereno do pretežno oblačno. Sunčana razdoblja izgledna su sredinom dana i poslijepodne, prognozira dipl. ing Dunja Plačko-Vršnak iz DHMZ-a. Uz umjeren, povremeno i jak sjeverozapadnjak posljepodnevna temperatura bit će između 13 i 15 °C, a jutarnja oko 8 °C. U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast naoblake prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 8 °C, a najviša dnevna od 14 do 16 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj sunčanije će biti prijepodne, dok će poslijepodne i navečer oblaka biti više. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, podno Velebita i vrlo jaka bura uz umjereno valovito more. Jutro u gorju razmjerno svježe, a najviša dnevna temperatura u gorju oko 13 °C, na Jadranu od 19 do 21 °C. Pretežno sunčano, poslijepodne uz umjerenu naoblaku bit će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Puhat će uglavnom slaba do umjerena bura, a najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 22 °C.

Još sunčanije će biti na jugu Hrvatske, uz slabu do umjerenu buru, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar, a poslijepodnevna temperatura bit će oko 22 °C, kolika je i temperatura mora.

U noći na četvrtak naoblačenje s kišom

Prva polovina sljedećeg tjedna na kopnu donosi barem djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme. Jutra će biti razmjerno svježa, osobito u utorak kada mjestimice može biti slabog mraza pri tlu, a dnevna temperatura postupno će rasti. U ponedjeljak će puhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a u srijedu će zapuhati jugozapadnjak. U noći na četvrtak naoblačenje s kišom, moguće obilnijom te opet hladnije.

Na Jadranu u utorak pretežno sunčano. Oblačnije će biti u ponedjeljak te osobito srijedu, kada na sjevernom dijelu može pasti i malo kiše. U noći na četvrtak i u prvom dijelu četvrtka moguća je mjestimice obilnija kiša. U ponedjeljak će puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura, koja će u utorak slabjeti, a u srijedu će zapuhati umjereno do jako jugo. Jaka bura vrlo je vjerojatna i u četvrtak. Temperatura zraka bez znatnije promjene, prognozira meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak.