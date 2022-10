PA GDJE IM JE PAMET? / Kakvo rasipanje resursa? Nećete doći k sebi kad pogledate što je državnoj firmi palo na pamet usred energetske krize

HEP-Toplinarstvo priopćilo je da u utorak, 25. listopada, počinje grijanje za skoro 130.000 krajnjih kupaca u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću, a proces isporuke toplinske energije zgradama trajat će iduća tri-četiri dana. HEP-Toplinarstvo poziva krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe, a predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti instalacija, kako bi u svim zgradama mogli uključiti grijanje. "Ogrjevna sezona 2022./2023. završit će najkasnije 15. svibnja 2023. godine, a odluka o točnom terminu isključivanja grijanja donijet će se ovisno o vremenskim uvjetima", izvijestilo je HEP-Toplinarstvo na svojoj web stranici. Eh, ništa tu ne bi bilo neobično da ovih dana ne vlada južina tako da su temperature poprilično iznadprosječne. O tome svjedoči i današnja prognoza DHMZ-a: "U većini unutrašnjosti i na sjevernome Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, prognoza je za utorak hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Lokalno je moguća i grmljavina, a prema večeri postupan prestanak oborine i razvedravanje sa zapada. U Dalmaciji barem djelomice sunčano te uglavnom suho. U unutrašnjosti slab do umjeren jugozapadni vjetar prolazno će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu jugo slabi te u Dalmaciji okreće na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 Celzijevih stupnjeva i malo viša." A i prognoza do kraj mjeseca, koju možete vidjeti u nastavku galerije, ne ide u prilog ovoj odluci, pogotovo ako se zna da Europu i Hrvatsku trese energetska kriza. Primjerice, zbog toga su u Njemačkoj na snazi rigorozne mjere štednje. U javnim prostorijama je od 1. rujna dozvoljeno grijanje na najviše 19 stupnjeva umjesto dosadašnjih 20. U prostorijama gdje se obavlja teški fizički rad dopuštena temperatura smanjuje se na 12 stupnjeva. Njima dakle ne pada na pamet paliti grijanje dok su vani proljetne temperature zraka. "U skladu s Općim uvjetima za isporuku toplinske energije, uključivanje grijanja u ogrjevnoj sezoni započinje na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti. Slijedom toga, HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. svakodnevno prati vanjske temperature zraka i dugoročnu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda te će u skladu s istima donijeti odluku o početku uključivanja grijanja", odgovorili su nedavno na naš upit iz HEP Toplinarstva. Cinici bi rekli da je baš i ne prate.