KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE ZA USKRSNE BLAGDANE: Temperature će skočiti i do 25 stupnjeva, ali neće baš sve biti idealno

Promjenjivo oblačno uz kišu očekuje nas ovih blagdana, dok će temperatura rasti i do 25 stupnjeva Celzija.

Za vrijeme koje nas danas očekuje možemo gotovo reći da će se produžiti i na blagdane pred nama. Naime, DHMZ za danas najavljuje djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Uz više oblaka, navode, mjestimice će biti slabe kiše ili pokojeg pljuska, osobito ujutro te ponovno prema kraju dana. Puhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar, u okolnom gorju s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 10, a najviša dnevna oko 18 °C.

Kad je riječ o vikendu odnosno uskrsnim blagdanima, meteorolozi su na HRT-u najavili promjenjivo vrijeme, uz povremenu kišu, češću, mjestimice i obilniju u subotu te u noći na nedjelju. U ponedjeljak barem djelomice sunčano, ali ujutro malo hladnije. Puhat će jugozapadni i južni vjetar, u nedjelju će zapuhati sjeverozapadnjak s kojim će danju malo osvježiti.

Na Jadrnu će također biti promjenjivo, uz mjestimice obilniju kišu u subotu te u noći na nedjelju. Kiše će još biti ponegdje i tijekom nedjelje, dok će početak tjedna obilježiti pretežno sunčano i ponovno toplije. Puhat će jako i olujno jugo koje će u nedjelju oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.



Temperature rastu, pa padaju

Izdvojimo i nekoliko primjera temperature na Uskrs prema sedmodnevnoj prognozi. Tako će Zagrepčani u nedjelju odmarati na kišnih 19 stupnjeva Celzija. I kod Bjelovarčana se očekuje kiša, ali uz dva stupnja više, jednako kao i kod Daruvarčana koji će brojiti čak 22 stupnja Celzija. U Gradštu kod Županje kiše neće biti, ali će zato temperatura u nedjelju iznositi i 24 stupnja Celzija.

U Dalmaciji će ipak biti nekoliko stupnjeva hladnije i temperature će se uz kišu kretati između 15 i 17 stupnjeva Celzija.

Temperatura će potom u ponedjeljak pasti i to u unutrašnjosti čak za 8 do 9 stupnjeva. Pad će biti nešto manji u Dalmaciji gdje će padati za 5 do 6 stupnjeva.