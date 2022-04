Iduće dane obilježit će popodnevna iznadprosječna toplina, pa će se često mjeriti i više od 20 stupnjeva, a i jutarnji temperaturni minusi većinom će izostati, prognozirala je za HRT meteorologinja DHMZ-a, dr. sc. Petra Mikuš Jurković. Ipak, ovog tjedna sve najviše zanima kakva je prognoza za nadolazeće uskrsne blagdane.

Od petka će oblaka biti više, a mjestimice će pasti i malo kiše, osobito u petak popodne te u noći na subotu. Zapuhat će i umjeren sjeveroistočnjak s kojim će osjetno osvježiti, a na Jadranu će u vrijeme uskrsnih blagdana svježinu dodatno pojačavati jaka, osobito podno Velebita na udare povremeno i olujna bura. Do petka pak vjetar uglavnom slab, tek sredinom dana do umjeren vjetar s mora - sjeverozapadni ili jugozapadni, pa će danju uz sunčano vrijeme biti i ugodno toplo.

Vremenska prognoza za srijedu

Slično kao i u utorak, i danas će biti stabilno i većinom sunčano vrijeme, a na kopnu i na moru temperatura će još malo porasti. Posljedica je to daljnjeg dotoka toplog zraka s jugozapada unutar polja visokog tlaka, dok su frontalni poremećaji daleko od naših područja, kazala je Mikuš Jurković.

U srijedu će na istoku Hrvatske biti sunčano, štoviše i vedro te danju ugodno toplo. Povremeno će puhati do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka iznad prosjeka za sredinu travnja, uglavnom između 19 i 21 Celzijev stupanj.

Ipak, i dalje će vam trebati slojevita odjeća jer će ujutro biti razmjerno svježe uz najnižu temperaturu podjednaku kao i u središnjoj Hrvatskoj, uglavnom od 2 do 5 stupnjeva. Danju će biti pretežno sunčano, a popodnevna temperatura porast će do 21 stupanj.

"U gorju i na sjevernome Jadranu oblaka će biti više, no i dalje će prevladavati sunčano i suho vrijeme. Vjetar će biti slab, tek popodne uz obalu do umjeren sjeverozapadni. Po kotlinama Like još je ujutro moguć i slab mraz, a dnevna temperatura posvuda od 16 do 20 stupnjeva.

Podjednake vrijednosti dnevne temperature i uz dalmatinsku obalu, a u unutrašnjosti će se ponegdje mjeriti i 22 stupnja. Bit će sunčano, povremeno uz malu do umjerenu naoblaku te slab, popodne do umjeren vjetar s mora - jugozapadni i zapadni, prema otvorenome moru i sjeverozapadni.

I na jugu vremenske prilike mamit će na boravak na otvorenome - prevladavat će sunčano i ugodno toplo, sredinom dana i popodne mjestimice uz umjeren jugozapadnjak, pri čemu će more biti tek malo valovito", prognozirala je Mikuš Jurković.

Prognoza za uskrsne blagdane

Vjetar s mora puhat će samo povremeno i mjestimice do petka, a danju će biti ugodno toplo uz većinom sunčano vrijeme.

"U subotu u naše krajeva dolazi hladniji zrak, okreće na buru, jaku, osobito podno Velebita i olujnu zbog koje će se doimati svježije. Hladnije će biti u subotu i na kopnu uz umjeren sjeveroistočnjak i znatno nižu temperaturu nego u četvrtak i petak kada će se mjeriti više od 20 stupnjeva.

U četvrtak će još biti pretežno sunčano, a od petka nestabilnije, pa će mjestimice uz više oblaka pasti i malo kiše, osobito na sjeverozapadu u petak navečer te u noći na subotu.

Dakle, sutra, ali i sve do petka danju će biti iznadprosječno toplo, ali nakon topline s jugozapada, za uskrsne blagdane dolazi nam hladan zrak sa sjevera donoseći svježije i vjetrovitije vrijeme", prognozirala je za HRT Mikuš Jurković.