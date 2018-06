Kiše bi moglo biti još sutra, a negdje i krajem tjedna, no ostatak tjedna bit će vrlo topao i vruć u cijeloj zemlji. Meteorolozi upozoravaju i na jako sunčevo zračenje.

Nakon kraćeg osvježenje, toplo i ljetno vrijeme se nastavlja ovog tjedna. Danas će biti pretežno sunčano, vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Sredinom dana i popodne prolazno više oblaka, a poneki pljusak moguć je uglavnom u kopnenim predjelima te na krajnjem jugu Jadrana. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, sredinom dana s jakim udarima. Na Jadranu će puhati većinom umjerena, podno Velebita na udare jaka i olujna bura te sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 29, na Jadranu između 27 i 31 °C.

Sutra će na Jadranu biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Moguća je povremena kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu 20 do 24, a najviša dnevna od 25 do 30 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

Meteorolozi HRT-a javljaju da će na Jadranu i u ostatku tjedna biti sunčano, toplo i vruće. U utorak se očekuje jaka bura, a od srijede će puhati uglavnom sjeverozapadnjak.

Istok Hrvatske će još danas biti nestabilan, pa bi tamo moglo biti još pljuskova i grmljavine. Najniža će temperatura u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti od 16 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna oko 27.

Središnja će Hrvatska također biti topla, uz malu vjerojatnost za kratkotrajne pljuskove, dok će u gorskim dijelovima zemlje biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a i tamo postoji vjerojatnost za kratkotrajne pljuskove. Na Jadranu se danas očekuje umjerena bura, a podno Velebita i jaka olujna bura.

I sam jug Hrvatske bit će vruć, a ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. More će biti malo do umjereno valovito.

Kiše bi moglo biti još sutra, a negdje i krajem tjedna, no ostatak tjedna bit će vrlo topao i vruć u cijeloj zemlji. Meteorolozi upozoravaju i na jako sunčevo zračenje. UV indeks će biti visok tijekom cijelog tjedna, pa se potrebno zaštititi ako boravite na suncu.