KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE? Još danas će biti snijega i kiše, poledica je i dalje velika opasnost, a od sljedećeg tjedna kreće promjena

Meteorolozi za danas upozoravaju na mogućnost leda na cestama i pločnicima.

Nakon ovotjednog ledenog vala i iznimno niskih temperatura, danas će biti umjereno do pretežno oblačno povremeno sa slabom oborinom. Na Jadranu povremeno kiša, u unutrašnjosti u početku češće snijeg, a potom oborina između snijega i kiše koja se može smrzavati u dodiru s podlogom. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, poslijepodne u okretanju na jugo. Jutarnja temperatura između -5 i 0, na Jadranu od 2 do 8 °C. Najviša dnevna od -2 do 2, a Jadranu od 7 do 13 °C.

Nakon jučerašnjeg crvenog meteoalarma za neke dijelove zemlje zbog niskih temperatura, ledene kiše i poledice, za danas meteoalarm nije izdao crvena upozorenja. Žuto je upozorenje zbog moguće kiše koja se smrzava na hladnoj podlozi izdano za regiju Zagreba, Karlovca i Osijeka, kao i za regiju Splita, srednje Dalmacije i Dubrovnika zbog jakog juga. Meteorolozi za danas upozoravaju na mogućnost leda na cestama i pločnicima.



U Zagrebu bi danas poslijepodne i navečer moglo biti još nešto snijega, a temperature će biti od minus 4 do minus 1. U nedjelju će najviša temperatura biti nula, a najniža minus četiri, tijekom noći, no ne bi trebalo biti više padalina. Moguća je magla poslijepodne i navečer.

Varaždin će tijekom vikenda imati slično vrijeme. I tamo bi danas moglo padati snijega, uglavnom prijepodne, a zatim ponovno tijekom noći, dok će se temperature kretati od minus jedan do minus četiri. U nedjelju će najviša temperatura biti ništica, a najniža minus četiri prijepodne. Padalina neće više biti, a očekuje se oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja.

Nešto snijega bi još tijekom ovog vikenda moglo biti u Slavoniji. U Osijeku se očekuje snijeg tijekom noći na nedjelju i u nedjelju ujutro. Danas će se temperature kretati od nule do minus tri tijekom noći, dok bi u nedjelju u Osijeku moglo biti nešto hladnije. Temperatura bi se tijekom noći na ponedjeljak mogla spustiti na minus pet.

U Lici bi još danas moglo biti nešto snijega i kiše, posebice poslijepodne i tijekom noći, a padaline bi trebale prestati u nedjelju, kad se u Gospiću očekuje razvedravanje i temperature od minus dva do plus pet stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu će dan proteći uz kišu, a temperature će u Rijeci biti u plusu. Razvedravanje meteorolozi u Rijeci predviđaju za nedjelju, kada bi najviša dnevna temperatura mogla doseći i 9 stupnjeva Celzijevih.

Slično se vrijeme tijekom ovog vikenda očekuje i u Pazinu. Danas se očekuje kiša, a temperature će se kretati od minus jedan do do plus četiri stupnja. Prestanak kiše očekuje se u nedjelju, kada bi se u Pazinu trebala izmjenjivati oblačna i sunčana razdoblja, uz najvišu dnevnu temperaturu od deset stupnjeva.

Split će danas također imati dosta kiše, a temperature će se kretati od pet do osam stupnjeva Celzijevih. Još bi nešto kiše moglo biti sutra ujutro, a razvedravanje se očekuje poslijepodne. Najviša dnevna temperatura u Splitu sutra će biti 11 stupnjeva, predviđa DHMZ.

Na krajnjem jugu zemlje također će zatopliti, no kišit će tijekom cijelog dana, uz mogućnost grmljavine tijekom noći na nedjelju. Kiša će se nastaviti tijekom jutra, a i u Dubrovniku se razvedravanje očekuje sutra poslijepodne. Najviša dnevna temperatura bti će 11 stupnjeva Celzijevih.

Meteorolozi su za cijeli idući tjedan najavili kišu u gotovo čitavoj zemlji, ali neće više biti snijega i niskih temperatura. U nekim dijelovima zemlje će idućeg tjedna temperature ići i do plus 15 stupnjeva, nakon što su ovog tjedna bile iznimno niske.

PROGNOZA NORVEŠKIH METEOROLOGA NAJAVLJUJE VELIKI PREOKRET: Snijegu uskoro neće biti ni traga, evo kada stižu proljetne temperature