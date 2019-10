KAKVO NAS VRIJEME ČEKA ZA PRODUŽENI VIKEND: Za blagdan Svih Svetih očekujte sunce, ali ne veselite se prerano…

Iako je listopad bio iznadprosječno topao, krajem mjeseca je nastuplo zahladnjenje. Kako ističe meterolog Nikola Vikić Topić za RTL, sad, kada je čak i zagrebačka Medevednica pod snijegom, teško je povjerovati da su dijelovi zemlje prije samo nekoliko dana imali temperaturu iznad 25 °C, a gotovo cijela Hrvatska iznad 20 ° dok je u u Virovitici srušen i apsolutni temperaturni rekord za listopad.

Jutra još hladnija

Iako je četvrtak s hladnim vremenom, kišom i iznimno hladnom večeri bio prava najava studenog, za blagdan Svih Svetih bit će ipak više sunca, a kiša će izostati. Naoblaka će biti promjenjiva, manje će oblaka biti nad Jadranom, a više nad unutrašnjosti Hrvatske, najviše nad Slavonijom i Posavinom.

No temperatura neće previše rasti. Jutro će biti još hladnije nego danas, u unutrašnjosti od -1 do 3 °C, a na obali od 7 do 13 °C. Poslijepodne će posvuda biti malo toplije nego danas, ali i dalje svježe, na kopnu oko 11 °C, na moru oko 18 °C. Bura će tijekom dana slabjeti.

Vikend na kopnu završava kišom

Ostatak produljenog vikenda bit će još topliji. Ponovno će zavladati južina, osobito u nedjelju. Subota će biti pretežno do potpuno oblačna, poslijepodne i navečer raste mogućnost za kišu. Jutarnja će temperatura biti oko 3 °C, a dnevna oko 12 °C.

U noći na nedjelju te u nedjelju prijepodne češća je kiša. U Gorskom kotaru i Lici lokalno će pasti obilna količina. Tijekom dana bit će sve vjetrovitije i toplije pa će tako poslijepodnevna temperatura porasti sve do 20 °C. U tom drugom dijelu dana kiša će prestajati, polako će se razvedravati pa je moguće i malo sunčanih razdoblja.

Moguće i do 100 litara kiče po četvornom metru

Na obali će u subotu i nedjelju biti pretežno do potpuno oblačno, često uz kišu. Velika je vjerojatnost da će lokalno pasti obilna kiša, u dva dana moguće je i više od100 litara po četvornome metru. Ponovno će zapuhati jako i olujno jugo koje će jače biti u nedjelju kad je i veća mogućnost za obilnu kišu.

Prognoza po gradovima

Zagreb

U glavnome će gradu blagdan Svih svetih početi sunčano, ali hladno, lokalno uz jutarnju maglu. Temperatura će biti između 0 °C i 3 °C. Oko podneva na nebu će biti sve više i više oblaka, no kiša neće pasti, a temperatura će porasti do 11 °C. Navečer će ponovno biti hladno, oko 5 °C.

Varaždin

Na sjeveru Hrvatske jutro će biti pretežno vedro, ali vrlo hladno, između – 4 °C i 0 °C. U rano poslijepodne postajat će sve oblačnije, no neće biti kiše. Najviša će temperatura biti malo viša nego danas, uglavnom oko 10 °C, dok će večernja biti oko 4 °C.

Osijek i Slavonski Brod

U Baranji i Posavini Svi sveti će početi oblačno, tmurno i sivo uz niske oblake i maglu. I ondje će biti hladno, ali ne kao na zapadu zemlje. Najniža će temperatura biti između 2 i 5 °C. Oko sredine dana i poslijepodne pojavit će se sunce pa će i temperatura porasti do 12-13 °C.

Delnice i Gospić

Na području Delnica i Gospića za Sve svete jutro će biti pomalo oblačno, maglovito i hladno. Najniža temperatura između – 3 i 0 °C. Kako će se približavati podne, bit će više sunca, osobito u Lici gdje će temperatura porasti do 10-ak °C. U Gorskom kotaru ostaje relativno hladno, između 5 i 8 °C.

Rijeka

Na Kvarneru će blagdan Svih svetih početi sunčano, ali svježe. I dalje će puhati umjerena do jaka bura uz temperaturu zraka od oko 7 °C. Poslijepodne će se malo naoblačiti, no bez kiše. Bura će slabjeti, a temperatura će biti viša nego danas, do 16 °C.

Pula

U Istri također pretežno sunčan blagdan Svih svetih. Ujutro uz malu, a poslijepodne uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena bura, jutro će biti svježe, osobito u unutrašnjosti. Nakon podneva bura slabi, a temperatura će rasti do 15-16 °C.

Zadar

U Zadru će blagdan Svih svetih biti sunčan, uz pomalo svježe jutro. Tada će puhati slaba do umjerena bura, a temperatura će biti oko 9 °C. Poslijepodne znatno ugodnije, oko 17 °C, bez bure.

Šibenik

I u Krešimirovom će gradu blagdan Svih svetih biti sunčan. Samo će ujutro biti pomalo svježe, oko 10 °C, i dalje uz umjerenu buru. Poslijepodne ona slabi, a temperatura raste do ugodnih 18 °C.

Knin

U unutrašnjosti Dalmacije Svi sveti će proći sunčano, čak i pretežno vedro, samo uz malo oblaka. Jutro će biti hladno, s temperaturom oko 3 °C, a poslijepodne ugodno, oko 17 °C. U prvom dijelu dana puhat će lagana bura, no ona će brzo oslabjeti.

Split

U Splitu i okolici blagdansko će jutro biti sunčano, ali pomalo svježe, uz umjerenu buru i temperaturu oko 10 °C. I poslijepodne će biti sunčano, uz malo više oblaka, ali ugodno, oko 18 °C. Bura će oslabjeti, puhat će tek lagani sjeverozapadni vjetar.

Dubrovnik

Na području Dubrovačko-neretvanske županije, blagdan Svih svetih počet će sunčano uz malo oblaka i laganu buru. Najniža jutarnja temperatura bit će oko 13 °C. Poslijepodne i osobito navečer naoblaka će rasti, čak je moguće i malo lokalne kiše, no vjerojatnost za nju manja je od 20 posto. Najviša će temperatura biti ugodnih 21 °C, oko 14 sati.