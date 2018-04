KAKVO NAS VRIJEME ČEKA ZA PRODUŽENI VIKEND? Evo gdje će temperature biti ljetne, a gdje će kiša pokvariti prvomajski roštilj

Mnogi će produženi prvomajski vikend iskoristiti za odlazak na more ili neko drugo putovanje, a vrijeme će ih poslužiti. Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, i idućih bi dana trebalo biti sunčano i toplo, s ugodnim temperaturama. Nova se kiša očekuje tek sredinom i krajem idućeg tjedna, osim u Slavoniji, gdje bi ipak mogla pokvariti produženi vikend.

Nakon nekoliko dana s visokim, već ljetnim temperaturama, u petak su temperature bile nešto niže. U većem dijelu zemlje bilo je sunčano, a u unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar je biovećinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana ponegdje je puhala umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka kretala se od 19 do 23, na obali i otocima od 23 do 27 °C. I subota će biti slična – pretežno sunčana, poslijepodne u unutrašnjosti povremeno s umjerenom naoblakom, a uz lokalno jači razvoj oblaka tek rijetko može biti kratkotrajnih pljuskova. Vjetar slab, u Slavoniji i Baranji umjeren jugoistočni, a duž obale i južni te jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na obali i otocima od 13 do 17, a najviša dnevna između 24 i 28 °C.





Mnogi će produženi prvomajski vikend iskoristiti za odlazak na more ili neko drugo putovanje, a vrijeme će ih poslužiti. Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, i idućih bi dana trebalo biti sunčano i toplo, s ugodnim temperaturama. Nova se kiša očekuje tek sredinom i krajem idućeg tjedna.

Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a za Zagreb, vikend će biti sunčan uz povremenu naoblaku, a temperature će se kretati od najnižih 11 do 26 stupnjeva. Sunčano će biti i u ponedjeljak i utorak, no uz nešto niže temperature, do 22 i 23 stupnja Celzijeva. Naoblaka se u Zagrebu očekuje u srijedu, a u četvrtak će biti kiše, no temperature će i dalje ići do 25 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu će vikend biti sunčan bez oborina, no ponedjeljak i praznični utorak bit će oblačni i s kišom, a temperatura će nešto pasti. Od maksimalnih 24 stupnja predviđenih za vikend u Rijeci, u ponedjeljak i utorak će tamo biti najviše 19 stupnjeva.

U Istri pak ne bi trebalo biti kiše, no na praznik rada se očekuje naoblaka nakon sunčanog vikenda i ponedjeljka. Tijekom vikenda će se u Puli temperature kretati od 14 do 22 stupnjeva. U ponedjeljak će biti 15-20 Celzijevih stupnjeva, kao i u utorak. Dodatno bi trebalo zatopliti krajem tjedna.

U Dalmaciji će biti još ugodniji produženi vikend. Prema prognozi za Zadar, kiša bi trebala pasti tek nakon praznika, u srijedu. U Zadru će se temperature tijekom vikenda kretati od 13 do 24 stupnjeva, a u ponedjeljak će se temperatura nešto spustiti pa će biti 21 stupanj, a u utorak 20. Naoblaka i kiša očekuje se u Zadru sredinom tjedna.

U Splitu će za vikend biti iznimno toplo, do 26 stupnjeva, no u ponedjeljak će se temperatura malo spustiti, na 23 stupnja, dok će u utorak mjeriti 22 uz malu naoblaku. Ne očekuje se kiša.

Slično će biti i na samom jugu zemlje. Dubrovnik će tako u subotu mjeriti 25 stupnjeva, u nedjelju 24, a u ponedjeljak će se temperatura spustiti na 22 stupnjeva, dok će u utorak Dubrovnik mjeriti 21. Kiša se ne očekuje ni tamo, a sredinom tjedna moguća je naoblaka. Novo dizanje temperature na 26 stupnjeva očekuje se u četvrtak.

U Slavoniji će, prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, biti najtoplije, no ipak se očekuje kiša, i to već u nedjelju. Kiša će se nastaviti i u ponedjeljak, a u utorak se očekuje oblačno vrijeme. Temperature će se u Osijeku tijekom vikenda kretati od 11 do čak 28 stupnjeva, a u utorak će se najviša temperatura spustiti na 25 stupnjeva.