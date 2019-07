KAD ĆE NAM SE VRATITI LJETO? Neki će već danas uživati na suncu, ali ostali će ipak malo morati pričekati

U kontinentalnom području će utorak još biti u znaku nestabilnosti, a zatim će one uglavnom izostati te će, uz većinom sunčano vrijeme, temperatura porasti iznad 30 °C

Nakon svježije i kišne nedjelje, mnogi se pitaju kakvo nas vrijeme očekuje ovaj tjedan. Srećom, tu su meteorolozi! Meteorologinja DHMZ-a Tanja Renko za HRT piše da je u nedjelju zabilježen velik broj munja te da je nestabilna atmosfera podržala i razvoj pijavica. No, u ponedjeljak ipak slijedi sunčana promjena jer će posvuda biti više sunčana vremena. Iako će i dalje biti nestabilno, ovako jakog nevremena kao u nedjelju neće biti jer će se glavnina poremećaja premjestiti dalje na istok kontinenta.

Stoga će u istočnoj Hrvatskoj biti mjestimične kiše, ponajviše u obliku pljuskova, i to češće poslijepodne. No bit će i duljih sunčanih razdoblja, a uz slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar temperatura zraka će poslijepodne biti od 26 do 29 stupnjeva. I u središnjoj Hrvatskoj još u ponedjeljak predah od vrućine, a uz promjenjivu će naoblaku povremene kiše, ponegdje i grmljavine, također biti češće sredinom dana i popodne, prognozira Renko.

Prognoza za jug Hrvatske i Dalmaciju

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i dalje nestabilno pa će pljuskovi biti razmjerno česti, lokalno i izraženiji, ali i sunčanih razdoblja neće nedostajati. Postojat će vjerojatnost za pojavu pijavice, a iako će vjetar biti znatno slabiji, bit će promjenjiva smjera, od juga i jugozapadnjaka do sjeverozapadnjaka.

I na jugu Hrvatske vrlo promjenjiv vjetar te naoblaka, pa će biti i dosta sunca, ali i sporadičnih pljuskova.

Utorak u znaku nestabilnosti

Od utorka na Jadranu većinom sunčano te ponovno vruće, no ipak uz razmjerno ugodne noći. Poneki lokalni pljusak bit će moguć ponajprije na krajnjem jugu. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz obalu u jutarnjim satima ponegdje i bura.

U kontinentalnom području će utorak još biti u znaku nestabilnosti, a zatim će one uglavnom izostati te će, uz većinom sunčano vrijeme, temperatura porasti iznad 30 °C pa će kraj srpnja i početak kolovoza biti u znaku pravog ljetnog vremena. No dugotrajnije stabilizacije nema na vidiku. Naime, vjerojatnost za mjestimičnu kišu ponovno raste prema idućem vikendu.