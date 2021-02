KAKVO NAS VRIJEME ČEKA? Petak još ponegdje nestabilan, ali za vikend…; Vakula poručuje: ‘Stara narodna kaže: Poslije kiše dolazi sunce’

U petak će prevladavati još ponegdje nestabilno, ali toplije vrijeme, a vikend će obilježiti vedrina i temperature oko 15 stupnjeva

Poslije kiše dolazi sunce, kaže stara narodna poslovica, no u Hrvatskoj će poslije debelih minusa doći iznadprosječna, gotovo proljetna toplina. Ipak, to neće biti kao početkom mjeseca “kada su neki dani već ujutro imali temperaturu višu od prosječne poslijepodnevne, ali nećemo imati ni one suprotne ekstreme s poslijepodnevima hladnijim od prosječnog jutra”, pojašnjava meteorolog HRT-a Zoran Vakula. Dodaje kako će ova veljača biti jedna od toplijih u povijesti, ali ne i ekstremna kao prošlogodišnja.

Nestabilan petak

U danima koji slijede temperatura bi se u mnogim krajevima mogla popeti i do 15 stupnjeva. “Vikend pred nama donijet će nam dosta sunčanog vremena, osobito u nedjelju, ali prije toga na redu je nešto oblačniji, na sjevernom Jadranu i u gorju i nestabilniji petak. Idućih dana očekuje se daljnji porast temperature pa će dane obilježavati iznadprosječna toplina”, prognozirala je RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov.

Tako će petak biti djelomice sunčan s promjenjivom naoblakom. Kiša će padati uglavnom na sjevernom te ponegdje na srednjem Jadranu i u gorju. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, uz obalu i jugo. Bit će toplije; prijepodne u kopnenim predjelima od minus dva do dva, uz obalu između pet i devet stupnjeva, a tijekom dana većinom od 10 do 15 stupnjeva.

Vedrina za vikend

U subotu će još malo kiše pasti ponegdje na sjevernom Jadranu i u gorju. Ipak vikend će proteći uz dosta vedrine, a nju će u nedjelju mjestimice na kopnu pokvariti jutarnja magla. No, ta magla neće biti dugotrajna, pa će poslijepodnevna temperatura biti uglavnom oko 15 stupnjeva. Nije isključeno, tvrdi Vakula, da ponegdje temperature ipak ostanu nešto niže.