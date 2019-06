KAKVO NAS VRIJEME ČEKA, JE LI KIŠI NAPOKON DOŠAO KRAJ? Danas promjenjivo, a ovako stvari stoje u sljedećem tjednu

Bliži se kraj nestabilnog vremena, neuobičajenog za ovaj dio godine

Unatoč mnogobrojnim oblacima i mjestimičnim pljuskovima do srijede će UV indeks biti sve viši, a osobito od četvrtka, kada je sve veća vjerojatnost dugotrajnijeg stabilnijeg razdoblja pretežno sunčanoga i iznadprosječno toploga, čak i vrućeg vremena, javlja HRT.

No, nedjelja će biti u većini krajeva promjenjiva.

Danas promijenjivo

“U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar većinom slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka bit će od 12 do 14 °C, a najviša dnevna između 21 i 23 °C”, rekao je Dragoslav Dragojlović, meteorolog DHMZ-a.

Malo toplije će sutra biti u središnjoj Hrvatskoj, a temperaturu će pratiti sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom. Ponegdje će biti kiše, a puhat će povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar.

U gorju i na jugu kiša

U gorskim krajevima i unutrašnjosti Istre bit će promjenljivo i nestabilno, povremeno s kišom, pa i pljuskovima s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu će biti djelomice sunčano. Uz obalu će puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Jutarnja temperatura bit će od 9 do 13 °C, uz obalu između 14 i 18 °C, a najviša dnevna uglavnom od 22 do 25 °C, u gorju malo niža.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, a u njezinoj unutrašnjosti mjestimice može biti pljuskova i grmljavine. Puhat će slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a more će biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka će biti od 12 do 17 °C, a najviša dnevna između 22 i 25 °C.

“Malo manje toplo, uz veću vjerojatnost za kišu bit će na oblačnijem jugu Hrvatske, uz slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak”, kaže Dragojlović.

Prognoza za sljedeći tjedan

Do srijede će i dalje biti promjenjivo, a od četvrtka će započeti razdoblje toplijeg i mirnijeg vemena.

“Do sredine idućeg tjedna u unutrašnjosti bit će i dalje promjenljivo i nestabilno, ali postupno sve toplije. Uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice će biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, osobito poslijepodne. Prema kraju tjedna sunčanije i još toplije. Na Jadranu do srijede neće biti posve stabilno, pa su povremeno mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Od četvrtka pretežno sunčano i toplo. U ponedjeljak će u početku puhati slaba do umjeren bura i sjeverozapadnjak, koji će okrenuti na umjereno jugo i jugozapadnjak”, prognozirao je Dragojlović.

Pelud i UV zračenje će smetati

Prema prognozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar” u nedjelju će visoka koncentracija peluda korova biti izražena samo na jugu Hrvatske, a trave u središnjoj Hrvatskoj. Nekim alergičarima može smetati i umjerena koncentracija peluda drveća i trava te korova na Jadranu.

UV indeks će u nedjelju će u Hrvatskoj i okolici biti raznolik, od umjerenog do vrlo visokog, pa ako ste osjetljivije kože kvalitetno se zaštitite, savjetuju prognostičari.