Na zagrebačkoj obilaznici patrolirao je ni manje, ni više nego bjeloglavi sup koji, inače, nosi titulu najveće ptice u Hrvatskoj, a obično se može vidjeti na otoku Cresu, javlja 24Ur. Ipak, jedan je izgleda odlučio doletjeti i do glavnog grada.

"Nije neobično da mlade životinje migriraju tisućama kilometara. Ovaj je sup najvjerojatnije krenuo na put koji ga je doveo i do Zagreba", objasnio je Damir Skok, ravnatelj Zoološkog vrta grada Zagreba. Ova ptica, dodao je, vjerojatno je bila umorna od puta pa je zato odlučila odmoriti na obilaznici.

Iz zagrebačkog Zoološkog vrta odmah su, nakon dojave, izašli na teren, no zakasnili su. Bjeloglavi sup odletio je i nastavio svoje putovanje. Ta zaštićena vrsta ptica u razdoblju puberteta, to jest, u prvih pet ili šest godina života napušta svoje matične kolonije i započinje zračne ekspedicije, otkrio je Skok. Najveće skitnice u kvarnerskoj populaciji hrvatskih supova bili Oštro i Leđni Zlajo. Prvi je putovao od Kvarnera do Švedske, a drugi čak do Čada u Africi.

Životni vijek ovih ptica je 50 godina, a raspon krila im može doseći i do 280 centimetara. Početkom 20. stoljeća, bjeloglavi supovi bili su rasprostranjeni po cijelom području današnje Hrvatske u više od 30 poznatih gnjezdilišta.