Unatoč proboju nove varijante, nacionalni stožer zasad ne planira postrožiti mjere za Božić, pa tako ni proširenje upotrebe covid potvrda. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, covid potvrde neće biti potrebne za odlazak na misna slavlja tijekom blagdana. Covid potvrde neće biti potrebne ni u ugostiteljskim objektima i šoping centrima.

Bez strožih mjera u Crkvama

Također, neće biti strožih mjera u crkvama, no Stožer i epidemiolozi apelirat će da se mise održavaju, koliko to prilike dozvoljavaju, na otvorenome, a gdje to nije moguće, na njima će biti ograničen broj ljudi, kao što je bio i lani. Uputit će se apel da svi oni koji su narušenog zdravlja ili stariji ostanu kod kuće i mise prate na televiziji.

Treći slučaj omikrona

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) potvrdio je u ponedjeljak i treći slučaj omikron varijante koronavirusa u Hrvatskoj.

"Provjerom dva pristigla uzorka u službenom laboratoriju HZJZ-a, koja je završila danas u prijepodnevnim satima, utvrđeno je da se radi o Omikron varijanti. Usporedno s laboratorijskom analizom obavljeno je i epidemiološko istraživanje i svi kontakti oboljelih koji su u Hrvatskoj pozvani su obaviti PCR test", priopćeno je večeras iz HZJZ-a.

Dodaju kako je uzeto ukupno 16 uzoraka od kojih je 14 bilo negativno, jedan je u radu, a jedan je pozitivan na novu varijnatu Omikron, što čini ukupno tri slučajeva zaraze s ovom varijantom koronavirusa u Hrvatskoj.

HZJZ ističe da su nad svim kontaktima obavili epidemiološku obradu te su stavljeni u karantenu.