STRUČNJACI SKEPTIČNI OKO NOVIH BORBENIH AVIONA: ‘Jedna je tu stvar jako važna, ipak smo u krizi’, ‘Kako oni to misle financirati?’

Problem je što do kraja godine, do kada će trajati proces evaluacije, nećemo doznati cijenu paketa 12 aviona i sve prateće opreme

Premda se očekivalo da će ih biti više, Vladi su na stol stigle tek četiri ponude za nabavku 12 borbenih aviona. Ponuđači, kao i ono što nude, više-manje su isti kao i u natječaju od prije dvije godine koji je neslavno propao. Riječ je o dvije ponude novih i dvije ponude rabljenih aviona u kojem se nalaze zrakoplovi četvrte generacije, zapadne tehnologije koji su kompatibilni s NATO standardima.

Problem je što do kraja godine, do kada će trajati proces evaluacije, nećemo doznati cijenu paketa 12 aviona i sve prateće opreme, piše RTL. Jutros su pred međuresorno povjerenstvo u Ministarstvo obrane stigle četiri ponude novih američkih ili švedskih aviona te polovnih francuskih ili izraelskih. To je to što se ponuda tiče, a trebalo ih je biti više.

ČETIRI PONUDE: Dvije zemlje nam nude nove avione, a dvije polovne; Norveška odustala, Grčka i Italija nisu imale dovoljno vremena

Proces evaluacije

“Norveška, koja je najavila sudjelovanje u postupku, odustala je od ponude jer nije mogla ispuniti postavljene kriterije, a Grčka i Italija nisu mogle odgovoriti na ponude u zadanim rokovima”, izjavio je Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade.

Sada kreće proces evaluacije, koji bi trebao trajati do kraja 2020., a taj proces podrazumijeva intenzivnu interakciju sa svim ponuditeljima. Poslije toga će se tražiti završna, ujedno i najbolja ponuda.

“Ono što, razumijem, sve vas interesira su detalji ponuda. U ovoj fazi izuzetno je teško, praktički nemoguće s tim izlaziti van, jer bi se time narušio integritet procesa, a tu je i zahtjev svih ponuditelja koji traže da sadržaj njihove ponude bude povjerljiv”, kazao je admiral Robert Hranj, načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske.

MARIĆ O KUPOVINI BORBENIH AVIONA: ‘Slijede ocjene i analize ponuda, vodimo računa o fiskalnom aspektu’

Benčić: ‘Nabavka aviona ne može biti proračunski prioritet’

Odakle će se kupovina aviona financirati još nije sigurno pa se ne zna hoće li to ići iz proračuna MORH-a ili s posebne stavke Ministarstva financija. Ministar financija Zdravko Marić kazao je da za razliku od prvog natječaja, u Povjerenstvu neće biti nikoga iz Ureda predsjednika kao ni nadležnog saborskog Odbora.

“Mi ćemo tražiti te podatke jer to jest naša uloga da obavljamo nadzor u cijeloj toj situaciji, ali nije naša uloga da odlučujemo koja je ponuda najbolja”, rekao je Franko Vidović, predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora.

Što se lijevo-zelenog saborskog bloka tiče, oni smatraju da niti jedna ponuda nije dobra u aktualnoj korona-krizi. Sandra Benčić, saborska zastupnica iz Možemo, mišljenja je da “apsolutno nije vrijeme za nabavu vojnih aviona”.

“U ovom trenutku to ne može biti ni proračunski, a ni politički prioritet. Iz jednostavnog razloga što smo svjesni da je u drugom kvartalu BDP pao 15 posto, možemo očekivati značajan pad i u trećem kvartalu”, izjavila je Benčić.

VLADI SU SE JAVILE ČETIRI DRŽAVE: Švedska Hrvatskoj nudi potpuno nove Gripene; Pogledajte tko je sve dostavio svoju ponudu

Vojni analitičar: ‘Cijena će biti vrlo važna, Hrvatska je u krizi…’

RTL podsjeća da je prvi natječaj propao jer Izrael nije dobio odobrenje SAD-a za isporuku 12 modificiranih F-16 Hrvatskoj. No, ta je mogućnost, kako se tvrdi, sada izbjegnuta i SAD će kao treća strana sudjelovati od početka. Za one koji pomno prate nabavu, ona ima nekoliko važnih kriterija.

“S jedne strane će se gledati između novih i rabljenih, to je velika razlika. Hrvatska je u istom natječaju tražila i kruške i jabuke. Rabljeni avioni imaju naravno skraćen vijek trajanja nego novi avioni. Govorimo o puno drukčijim omjerima resursa. Cijena će biti vjerojatno jako važna, Hrvatska je u krizi, bez obzira što Ministarstvo nije izašlo niti s naznakama bi li se plaćalo odjednom ili na rate”, prokomentirao je za RTL Igor Tabak, vojni analitičar portala Obris.org.

VOJNI ANALITIČAR O MISTERIOZNOJ PONUDI ZA RABLJENE F-16: ‘Koliko ja mogu reći, ponuda postoji. Nevjerojatna je jedna druga stvar…’

Kakvi se avioni Hrvatskoj nude?

Bira između četiri ponude, dvije za nove i dvije za rabljene avione. Tu je prvo F-16 Block 70/72, američkog proizvođača Lockheed Martina. To je najnovija od brojnih varijanti F-16-ice. U upotrebi je već osam godina, a osim SAD-a, koriste ih i Grčka, Bugarska i Slovačka, a isti su nam nuđeni i prvom natječaju prije dvije godine, cijena tog totalnog paketa tada je bila više od 9 i pol milijardi kuna.

No, ti avioni nisu jedini već nuđeni jer i drugi koji nam se nude bili su ponuđeni u prvom natječaju. Radi se o švedskim Gripenima koji su upotrebi od 1996., a osim Švedske, koristilo ih je i ratno zrakoplovstvo Mađarske, Češke i Južne Afrike. Prije dvije godine cijena njihova paketa bila je malo povoljnija od F-16, više od osam milijardi kuna.

Ono što je novo jest francuska ponuda. Riječ je o rabljenim avionima Rafale, to su dvomotorni, nešto veći avioni od F-16 i Gripena, koriste se od 2001., osim Francuza još samo u Egiptu i Kataru. Kako nam dosad nisu nuđeni možemo reći tek da jedan novi primjerak košta oko 74 milijuna eura.

Naposljetku, tu je izraelska ponuda u kojoj Izraelci opet nude američke rabljene F-16 Barak block 30, ali za razliku od prije dvije godine, američka bi strana sada bila uključena u proceduru od samog početka što bi značilo ugovor tri strane. Zbog svega toga, izraelska ponuda iz 2018. od 2,9 milijardi kuna ovoga bi puta mogla biti značajno skuplja.

Kotromanović: ‘Vjerujem da će se avioni plaćati na rate i s odgodom’

Bivši ministar obrane iz SDP-ove vlade, Ante Kotromanović, smatra da s obzirom na gospodarsku krizu da nije dobro vrijeme za kupovanje aviona. Kaže kako se mora vidjeti kako Vlada i ministar financija gledaju na tu nabavu borbenih aviona te dodaje da on vjeruje da će se to plaćati na više rata s odgodom.

”Nije dobro vrijeme s obzirom na gospodarsku krizu i na pad koji smo imali ove godine, a vjerojatno ćemo imati i iduće. Ja mislim da sredstva moraju biti izvanproračunska. Nemoguće je da to ministarstvo obrane samo financira ako Vlada odluči da će ići u nabavku borbene eskadrile, to je jednostavno nemoguće. To bi zatvorilo sve druge potrebe i prioritete oružanih snaga RH. To mora biti posebna stavka u Ministarstvu financija.

Mislim da smo trebali do sada znati okvir. Koliko Hrvatska može potrošiti na jednu eskadrilu? Jer sada imamo isti slučaj kao i prije. Imamo dvije ponude potpuno novih aviona koji idu od milijardu i više eura, a imamo i polovne ponude koje će vjerojatno ići ispod. Može se dogoditi da ove dvije ponude, ako kaže vlada da imamo svega 500 ili 600 milijuna eura, ljudi će reći ‘što smo radili tri-četiri mjeseca? Opet smo se pripremali”, govori Kotromanović za RTL.

Prema mišljenju Ante Kotromanovića, trebalo je ranije odrediti finacijski okvir kako bi se određene ponude mogle uklopiti u tu cijenu. Tko je favorit i čije će avione Hrvatska uzeti trebalo bi biti poznato do kraja godine.

ŠKORO GOSTOVAO NA TELEVIZIJI PA UMALO POBJEGAO IZ STUDIJA: Komentirao je Stožer i otkrio čiju bi ponudu za borbene avione odabrao