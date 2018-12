MARIĆEVA SESTRA IMENOVANA ZA DIREKTORICU U AGENCIJI KOJA ISTRAŽUJE AGROKOR, OGLASIO SE MINISTAR: ‘Ako sam nešto krivo učinio – spreman sam odstupiti!’

Hanfa je državna agencija koja istražuje jesu li ljudi s povlašenim infomacijama za vrijeme djelovanja skupine Borg iskoristili ih i zaradili na njima kroz trgovanje Agrokorovih tvrtki

Nova direktorica Sektora za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa Hanfe je Ljiljana Orlovac, sestra ministra financija Zdravka Marića koji je tu informaciju potvrdio medijima, piše N1.

Ministar Marić dodatno je pojasno svoj stav vezano za imenovanje svoje sestre.

‘Ja ću taj čas otići’

“Ako je utvrđeno, utvrdi se i potvrdi, da sam bilo gdje napravio nešto krivo, suprotno propisima, isti čas sam spreman odstupiti. Moja sestra je 1995. godine bila direktorica u Adriatic osiguranju, koje je postalo Allianz. Godine 2010. je u Hanfu došla na mjesto zamjenice pozicije na koju je došla sad”, smatra Zdravko Marić.

“Ovo je mjesto direktorice, nije mjesto upravnog vijeća niti čelnih ljudi, ovo je mjesto ispod toga. Meni su mnogi ljudi sugerirali da nju predložim za upravno vijeće Hanfe, ona je po svim svojim kvalifikacijama za to odgovarala, ali ja sam ipak želio zaštititi i nju i sebe i nisam je htio predložiti. Pogledajte sve kvalifikacije, počev od mojih, do njezinih. Ja nemam što tu skrivati, to je moja sestra, moja obitelj, koja mi je najveća svetinja. Ako je to razlog da ja sutra moram otići s mjesta ministra financija, ja ću taj čas otići. Ako vi stvorite pritisak oko toga, ja ću otići, ako sam se o nešto ogriješio”, rekao je ministar, piše Dnevnik.hr

Financijski nadzor tržišta

Podsjećamo, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Imenovanje sestre ministra, za kojeg je prije samo nekoliko dana Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa odlučilo da je povrijedio načela obnašanja javne dužnosti u slučaju Agrokora, u agenciju koja istražuja je li bilo trgovanja povlaštenim informacijama u vrijeme dok se pisao lex Agrokor te jesu li oni s povlaštenim infomacijama to iskoristili izaziva brojna pitanja.

Uloga Hanfe

A s obzirom na to da se s dionicama Agrokorovih tvrtki trgovalo u vrijeme postajanja Borg skupine, Hanfa je ta koja bi trebala istražiti potencijalno iskorištavanje situacije.

Pogotovo jer je Sabor imenovao za predsjednika Upravnog vijeća Hanfe Antu Žigmana, supruga državne tajnice u Ministarstvu gospodarstva Nataše Mikuš Žigman i suradnika bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić koji je izjavio – kada su ga pitali hoće li Hanfa još jednom pregledati transakcije Agrokorovih kompanija od 22. veljače 2017. do 10. travnja” – da je “nadzor u tijeku”.

Odgovor o istrazi

Nakon navedene izjave javnost nije bila upoznata s rezultatima nadzora, te je Net.hr na svoje upite dobio odgovor: “Nadzorni procesi u Hanfi provode se, između ostalih, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku te je riječ o zasebnim postupcima koji se ne mogu niti na koji način povezivati sa svakodnevnim, operativnim radom institucije. S obzirom na to da Hanfa u postupcima nadzora primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku te da je njen rad reguliran Zakonom o Hanfi i drugim relevantnim zakonima, Hanfa nije u mogućnosti komentirati konkretne slučajeve nadzora, već izvješćuje javnost uzimajući u obzir odredbe spomenutih zakona.”

Savjetnički tim

Hanfa je u tom periodu, što je otkrio Net.hr, odlučila angažirati PR agenciju koju je sada bivši prvi upravitelj Ante Ramljak angažirao u savjetničkom timu: Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri koji su sudjelovali u svim procesima Agrokora te se vjeruje kako su bili upoznati s grupom Borg.

Upravo imenovanje ministrove sestre u istu agenciju koja bi među ostalim trebala istraživati i događaje oko lex Agrokora postavlja pitanje postoji li sukob interesa.