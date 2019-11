BRUTALNO I BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Pa on je govorio o komadanju naše države! Nevažno je tko ga je zvao. Taj čovjek nema što tražiti u Hrvatskoj!’

Svejedno je gdje će Vučić govoriti ili sjediti u Zagrebu na skupu EPP-a. On, koji ne priznaje presude suda u Haagu, on koji je u Glini ‘95. govorio o komadanju Hrvatske, on koji Hrvatsku uspoređuje s Hitlerovom Njemačkom, nema što raditi u RH, napisala je Kosor

Bivša predsjednica hrvatske Vlade Jadranka Kosor reagirala je na Twitteru na informacije kako bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kao predsjednik Srpske napredne stranke trebao doći u Hrvatsku i prisustvovati Kongresu Europske pučke stranke (EPP). Kosor smatra da Vučić “nema što raditi u Republici Hrvatskoj”.

“Svejedno je gdje će Vučić govoriti ili sjediti u Zagrebu na skupu EPP-a. On, koji ne priznaje presude suda u Haagu, on koji je u Glini ‘95. govorio o komadanju Hrvatske, on koji Hrvatsku uspoređuje s Hitlerovom Njemačkom, nema što raditi u RH”, napisala je Kosor.

“I nevažno je ako je Vučića zvao @JosephDaul da u Hrvatskoj bude 20.11. Netko mu je morao reći da je noć s 20. na 21.11. najstrašnija noć u kojoj su odvedeni iz VU bolnice pobijeni na Ovčari. Šljivančanin, Vučićev potrčko je zapovjedao”, dodala je Kosor.

Vučić ne zna hoće li doći u Zagreb

Vučić je jučer u Ženevi da još uvijek ne zna hoće li otputovati u Zagreb na Kongres Europske pučke stranke (EPP). “Moji suradnici strateški to planiraju, ali sad ne mogu reći… daleko mi je taj 20. studeni. Mislim da oni (suradnici) još nisu donijeli odluku, zajedno sa mnom. Konzultirat ćemo se idući tjedan”, rekao je Vučić za TV Pink.

“Ne mogu govoriti o Plenkoviću, Grabar-Kitarović i drugim normalnim ljudima u Hrvatskoj, ali postoji kod nekih ljudi stalna potreba i želja da Srbija bude ponižena i slabija, budući da to nije. Srbija je sve snažnija i u ekonomskom pogledu i u pogledu političkog imidža i političkih kontakata. Onda ja to dobro razumijem. Vučić je taj koji je kriv i treba osuti drvlje i kamenje po njemu”, rekao je Vučić.

