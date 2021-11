Imaju negativan test na koronu, no svejedno ne mogu dobiti Covid potvrdu koja im od danas treba za ulazak u sve javne i državne ustanove, nego im taj nalaz vrijedi samo za dolazak na posao.

Takva situacija je moguća jer je Hrvatski zavod za javno zdravstvo tako napisao u svojoj prošlotjednoj preporuci za organizaciju širokodostupnog profesionalnog testiranja brzim antigenskim testovima.

"Moguće je organizirati testiranje kod poslodavca pri čemu rezultati testiranja ne služe za izdavanje COVID potvrde nego isključivo da se omogući osobama s negativnim testom pristup na radno mjesto odnosno u prostorije poslodavca", stoji u dokumentu objavljenom na internetskim stranicama HZJZ-a.

Brzi antigenski test vrijedi za izdavanje Covid potvrda

To je samo još jedna u moru nelogičnosti koji proizlaze iz zadnje odluke Stožera civilne zaštite. Jer, na stranicama gdje se objašnjava kako se može dobiti Covid potvrda o testiranju jasno je navedeno da ona za brzi antigenski test vrijedi 48 sati od testiranja, dok je za PCR test to 72 sata.

"EU digitalnu COVID potvrdu o testiranju može zatražiti osoba koja ima negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa. Negativan nalaz brzog antigenskog testa ne smije biti stariji od 48 sati od trenutka uzimanja brisa, a potvrda se izdaje na razdoblje od 48 sati od uzimanja uzorka", jasno stoji na internetskoj stranici eudigitalnacovidpotvrda.hr. No, očito to ne vrijedi za one kojima je poslodavac organizirao testiranje u svojim prostorijama.

Država je poslodavac i provodi testiranja, a dijelom ne priznaje testove

Još veću nelogičnost ovoj odluci daje i činjenica da je poslodavac u ovom slučaju ili država ili lokalna samouprava jer je obveza Covid potvrda za zaposlenike uvedena samo u državnim i javnim službama pa nije baš jasno zašto testove koje provode ljudi koje je država ovlastila da ih provode i testove koje priznaje HZJZ ne mogu biti osnova za izdavanje Covid potvrda.

Uoči ove odluke HZJZ je povećao broj testnih mjesta za koronu, a i dodali su odredbu da testirati može baš "svaki zdravstveni djelatnik uključujući i one čija je osnovna uloga u sustavu zdravstva primarno usmjerena drugim područjima poput farmaceuta, farmaceutskih tehničara i doktora dentalne medicine".

Rezultate kućnih testova ne priznaju

A kako bi se spriječile manipulacije rezultatima testa, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak prošlog tjedna jasno je rekao i da se za dolazak na posao neće priznavati rezultati kućnih testova jer se oni ne priznaju nigdje u svijetu, osim za orijentaciju.

"Ako bi netko na kućnom testu pronašao da je pozitivan, on treba napraviti na ovlaštenom mjestu brzi antigenski test ili PCR", pojasnio je Capak prošlog tjedna. No, očito je HZJZ ovom odlukom da kao temelj za izdavanje Covid potvrde ne priznaje brzi antigenski test obavljen u prostorijama poslodavca napravio i razliku između brzih antigenskih testova pa neki od njih se priznaju za sve, a drugi samo za dolazak na posao.

Poslali smo upit HZJZ-u zaštosmatraju da rezultati brzih antigenskih testova provedenih kod poslodavca ne trebaju služiti za izdavanje Covid potvrda i smatraju li da se time diskriminiraju zaposlenici koji će se testirati na taj način, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.