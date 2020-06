KAKVA JE SITUACIJA S CIJENAMA STANOVA U ZAGREBU PO KVARTOVIMA? Negdje ih ima za 1400 po m2, a negdje i po 3500 eura: ‘Nerealne cijene će pasti’

Iako su svi očekivali da će nakon koronakrize cijene nekretnina pasti, to se nije dogodilo, a stručnjaci upozoravaju kako će doći samo do korekcije cijena određenih, no ne i svih nekretnina

Mnogi koji su htjeli kupiti nekretninu nadali su se da će financijska kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa srušiti cijene kuća i stanova. Prije nekoliko mjeseci to su predviđali i neki analitičari. No, pandemija se smirila, gospodarstvo se polako oporavlja, a cijene nekretnina se nisu strmoglavile.

“Trenutna situacija na tržištu je takva da kupci imaju velika očekivanja o padu cijena. Misle da se to već dogodilo i da će se dogoditi preko noći, dok s druge strane prodavatelji su i dalje ustrajni pri svojim cijenama“, kaže Antonija Mikišić, agentica za nekretnine.

Na manje atraktivnim lokacijama u metropoli nekretnine se mogu kupiti za 1400 do 2000 eura po kvadratu, dok na atraktivnijim lokacijama poput Trešnjevke i Knežije cijene – rastu. U potresu pogođenom centru grada nekretnine stoje od 1500, pa sve do 3500 eura, koliko je potrebno izdvojiti za kvadratni metar novogradnje.

Nerealne cijene će pasti

U Rijeci se cijene uglavnom kreću od 1200 do 1800 eura po kvadratu, dok u Splitu s manje od 2000 eura potencijalni kupci ne mogu ništa. Još jedan problem za kupce nekretnina je i to što su banke pooštrile uvjete za dobivanje kredita. Zbog toga je promet na tržištu pao za više od 30 posto. To bi moglo uzrokovati pad cijena, no ne takav da bi sve nekretnine izgubile svoju sadašnju vrijednost.

“U nekim dijelovima Hrvatske čak i 50, 60 posto i to će, naravno, uzrokovati daljnim padom cijena. Tako da će nekim nekretninama zaista cijena pasti. To se posebno vidi na onima koji su cijene bile nerealne i prije pandemije. Dok će se neke nekretnine vrlo malo korigirati ili će im cijena pasti vrlo malo ili im uopće neće pasti”, rekao je za Dnevnik.hr Dubravko Ranilović, direktor agencije i predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Jesen donosi odgovore

To znači da će kvalitetna novogradnja i dobra lokacija i dalje biti cijenjeni. “Ljudi su otkrili sve benefite vrtova i dvorišta u ovo vrijeme koje nam je prethodilo“, smatra agentica Mikišić.

No, pravo stanje stvari na tržištu pokazat će jesen. Pitanje je kako će proći sezona i tko će nakon nje biti kreditno sposoban. Iako ministar graditeljstva Predrag Štromar tvrdi da su sredstva osigurana, pitanje je hoće li u rujnu biti novog ciklusa APN-ovih subvencioniranih kredita. Struka ističe da svi ti detalji igraju ulogu u kretanju cijena nekretnina na domaćem tržištu.

