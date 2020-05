KAKVA JE OVO DRŽAVA? Vlada je našla kome će rezati: Recimo, invalidima su uzeli skoro pola milijarde kuna

Nije tajna da novca nema dovoljno, no umjesto da se reže birokratski aparat i da se smanjuje veliki broj županija, općina ili plaća birokrata štedjet će se na invalidima

Više nije pitanje na čemu će Vlada štedjeti jer odgovor je tu – ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović donio je odluku da će Hrvatska spašavati radna mjesta novcem namijenjenim osobama s invaliditetom, saznaje Index. Iznos od 300 milijuna kuna iz sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavana osoba s invaliditetom prvo je ministar uzeo u ožujku pa je prije pet dana iz istog fonda uzeo još dodatnih 150 milijuna kuna.

Umjesto za osobe s invaliditetom novac je sada preusmjeren u projekt Vlade naziva Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom. Nije tajna da novca nema dovoljno, no umjesto da se reže birokratski aparat i da se smanjuje veliki broj županija, općina ili plaća birokrata štedjet će se na invalidima. Kako piše Index, udruge koje se bave osobama s invaliditetom su ogorčene tom odlukom i zato se otvoreno pitaju kakva je to Vlada koja prvo uzima najugroženijoj skupini u hrvatskom društvu.

Pola milijarde kuna u fondu

Zakon kaže da su svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni zaposliti osobe s invaliditetom i to “u visini od tri posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih”. Poslodavci koji neispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom obvezni su plaćati novčanu naknadu. Ta naknada ide na poseban račun dok su sredstva namijenjena da se troše za održivost i razvoj sustava profesionalne rehabilitacije kao i za poticaje, projekte, nagrade te programe zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Ove godine u ožujku došlo je do promjene zakona pa su poslodavci iz sektora proizvodnje odjeće, tekstila, drva, kože i namještaja oslobođeni obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Svima ostalima ta je naknada smanjena za otprilike 10 posto. Prema pisanju Indexa, najbitnije je da je dodana odredba po kojoj se taj poseban novac može rabiti i za “druge namjene”. U ovom slučaju to je konkretno za vladine mjere očuvanja radnih mjesta i pomoć gospodarstvu. Sveukupno, iz fonda su do sada uzeli 450 milijuna kuna.

“U svrhu očuvanja radnih mjesta i zadržavanja radnika u zaposlenosti neutrošena sredstva novčane naknade u iznosu od 150.000.000 kuna koriste se za isplatu subvencija u okviru provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19) iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje”, piše u odluci objavljenoj u Narodnim novinama. U istu svrhu je s istog računa Vlada prethodno uzela 300 milijuna kuna.

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom kažu: ‘Nisu nas ništa pitali’

Iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak za Index kažu da su upoznati s odlukom ministra Aladrovića kojom se praktički mijenja svrha prikupljenih sredstava novčane naknade koja su poslodavci uplaćivali zbog neispunjenja obveze zapošljavanja osoba s invaliditetom. No, nitko ih ništa nije pitao.

“Moramo istaknuti kako nas nitko niti iz nadležnog Ministarstva rada i mirovinskoga sustava niti iz Ministarstva zdravstva, koje je 11. ožujka donijelo Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na koju se ova Odluka poziva, o tome nije obavijestilo. Sada se opravdano nameće pitanje zašto ova namjenski prikupljena sredstva u navedenom značajnom iznosu nisu bila prije i očito neće biti sada utrošena u cilju povećanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, a što je prethodno bilo određeno i planirano brojnim strateškim dokumentima, kao i propisano zakonskim i podzakonskim propisima.

Svjesni smo izvanrednih okolnosti u kojima živimo, međutim je li se s njima moglo i ranije omogućiti i potaknuti daljnje i veće zapošljavanje osoba s invaliditetom u svijetu rada istovremeno osiguravajući da osobe s invaliditetom s jedne strane tako mogu osigurati vlastitu egzistenciju, biti korisni članovi zajednica u kojima žive, a ne više biti usmjeravani u mjere socijalne zaštite, te s druge strane je li društvo moglo bolje i mudrije koristiti njihove preostale radne sposobnosti”, kaže za Index pravobraniteljica Slonjšak te ističe kako se boji da će ova odluka staviti u još teži položaj osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te im otežati pristup tržištu rada.

‘Kakva je to država da uzima najranjivijoj skupini?’

Suzana Došen Rešetar iz Udruge obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena kaže da je nevjerojatno da se oduzima osobama s invaliditetom da bi se davale subvencije za radna mjesta.

“Djeca s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom za vrijeme epidemije ostali su bez nužne i prijeko potrebne rehabilitacije, nema ni posebnih škola, kada je zapravo za njih sve prestalo postojati, oni su sjetili baš njima rezati. Roditelji njegovatelji još uvijek su ‘na čekanju’ za naknadu od 2.500 kuna i dalje stoje inkluzivni dodaci i osobne invalidnine, a država još uzima novac osoba s invaliditetom. Pa kakva je to država koja oduzima najranjivijoj skupini? Je li to normalno?”, Došen Rešetar.