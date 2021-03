KAKVA JE BUDUĆNOST BANDIĆEVE STRANKE? Njegov čovjek za specijalne zadatke, njegova zamjenica ili netko treći – tko će na čelo stranke?

Mnogi bi kao gradonačelničku kandidatkinju vidjeli ženu koja je Bandićeve dužnosti preuzela u gradu, no ambicije za preuzimanje stranke imaju i drugi

Nakon 21 godine Zagreb će dobiti novoga gradonačelnika. Bez obzira na to što je Milan Bandić preminuo, njegovo ime će se i dalje pronaći na biračkim listićima kao dio njegove stranke Bandić Milan 365. No, čije će ime nositi tu listu, još nije poznato. Mnogi bi kao gradonačelničku kandidatkinju vidjeli Jelenu Pavičić Vukičević, ženu koja je Bandićeve dužnosti preuzela u gradu.

“Na kraju bih još dodala da nas potres nije zaustavio niti je usporio izgradnju škola i vrtića”, kazala je Pavičić Vukičević.

Ona je prva zamjenica preminulog gradonačelnika, no osim grada, tri mjeseca pred izbore obezglavljena je ostala i stranka koja nosi Bandićevo ime. O budućnosti Stranke rada i solidarnosti članovi teško progovaraju, piše RTL.

“Ma ne, ne…samo…pa ja sam pročelnik za obrazovanje. Ako trebate nešto o obnovi škola, rado. I član se stranke isto tako”, kazao je Ivica Lovrić, pročelnik gradskog ureda za obrazovanje.

Pavičić Vukičević se neće kandidirati

Stranka se za izbore pripremala kao da će Bandić u borbu za sedmi mandat.

“Nasljednik Milana Bandića u ovom trenutku je Jelena Pavičić Vukičević, ona je bila njegova zamjenica, ona preuzima to i ona će to voditi, ona će najvjerojatnije, ako to odluči, biti i kandidatkinja”, rekao je pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba Pavle Kalinić.

To bi bilo logično. Jedini problem tog plana je što je Jelena Pavičić Vukičević prvog dana nakon Bandićeve smrti rekla da se kandidirati ne želi.

“Ja sam svoju političku karijeru vezala uz karijeru Milana Bandića. Mislim da sam na taj način dala odgovor da ne razmišljam o kandidaturi”, izjavila je Pavičić Vukičević.

Olivera Majić je spremna preuzeti odgovornost

Na čelnom mjestu stranke neki bi vidjeli i Bandićevog čovjeka za specijalne zadatke. Iako službeno nije član stranke, Kalinić je naveden kao međunarodni tajnik. Član predsjedništva je i Ivica Lovrić koji također prije stranačkih sastanaka ne želi govoriti o političkim planovima.

Najviše iskustva na izborima ima Bandićev prijatelj iz djetinjstva Ljubo Jurčić koji je na pogrebu održao emotivan govor. No, Jurčićev problem je što njegovo političko iskustvo uključuje uglavnom poraze na izborima.

Od ljudi bliskih Bandiću u špekulacijama za preuzimanje stranke spominju se i stranački zastupnik u Skupštini Slavko Kojić, bliski suradnik Slobodan Ljubičić Kikaš, te šefica Holdinga Ana Stojić Deban.

Iz stranačkih krugova dolaze informacije da je odgovornost spremna preuzeti druga Bandićeva zamjenica, Olivera Majić. No, neslužbeno, članstvo ne stoji iza nje.

“Ono što sam naučila od gradonačelnika, svi dobro znate njegovu poznatu rečenicu: o stranci u Praškoj, o gradu ovdje. U Praškoj se vidimo pa ću vam odgovorit na to pitanje”, rekla je zamjenica v. d. gradonačelnice Zagreba Olivera Majić.

