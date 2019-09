I, KAKVA JE BILA SEZONA? ‘Tamo gdje se ulagalo, vide se i rezultati. Bilo je uspješno, ali dio iznajmljivača mora se zapitati jedno’

‘Ondje gdje se ulaže u kvalitetu, tamo nema problema ni s prodajom kapaciteta i postizanjem cijena. A produženje glavne turističke sezone na pretsezonu i postsezonu bio je jedan od naših strateških ciljeva’, kazao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić

“U ovom trenutku imamo 4 posto više dolazaka, 2 posto više noćenja, ali što je najbitnije financijski rezultati su bolji nego prošle godine. Fiskaliziranoga je što u uslugama u ugostiteljstvu, uslugama u smještaju, agencijskim uslugama, čak 13 posto više, a kad ovo zbrojimo, neki prosjek je oko 8 posto više, oko 1,6 milijardi kuna je više fiskalizirano nego prošle godine”, kazao je ministar turizma Gari Capelli govoreći o turističkoj sezoni u sinoćnjoj emisiji ‘Otvoreno’ na HRT-u.

Kad bi ocjenjivali turističku sezonu po fizičkim pokazateljima i po onome što se događalo u srpnju, dodao je Capelli, ispalo bi da nešto ne valja. Međutim, kazao je, nije se dogodilo ništa što se već nije događalo.

MINISTAR TURIZMA UVJEREN DA ĆE SEZONA BITI USPJEŠNA: ‘Ovo je bila jedna teška sezona, ali završit će tako kako smo i planirali’

‘Oko 800.000 ljudi više je došlo’

“Oko 800 tisuća ljudi više je bilo ove godine u Hrvatskoj. Izbjegavam te fizičke brojke, meni su bitni financijski rezultati, koji su bili jako dobri. Stoga smo mijenjali zakone, išli u rekategorizaciju. Tu gdje se ulaže, tu su rezultati – u kampovima, u hotelima i u privatnom smještaju daleko veća popunjenost. Ako kažem da Sv. Petar u šumi vile s bazenom imaju 160 dana popunjenost mislim da sam sve rekao. 50 kilometara su od mora”, istaknuo je ministar turizma.

Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, kazao je kako je ove godine do izražaja došlo to što velike destinacije poput Zagreba i Splita imaju veći turistički promet. Također, dodaje, zamijećen je porast domaćih gostiju i pretsezoni i posezoni, kao i porast broja gostiju s dalekih tržišta SAD-a, Kine, Koreje i Australije.

“Proizlaze dvije bitne poruke: ondje gdje se ulaže u kvalitetu, tamo nema problema ni s prodajom kapaciteta i postizanjem cijena. I drugo je produženje glavne turističke sezone na pretsezonu i postsezonu što je jedan od naših strateških ciljeva”, istaknuo je Staničić.

Direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba Martina Bienenfeld smatra, pak, da struktura svega onoga što se događa u Zagrebu i u Hrvatskoj pokazuje da nema turističke stagnacije.

“Za Zagreb smo predviđali rast između 2 i 5 posto, Zagreb ovog trenutka ima 3% više dolazaka i 4% više noćenja, dakle na razini smo Hrvatske, a tek dolazi Advent. Ali za razliku od Hrvatske, struktura naših gostiju je bitno drugačija. Najbrojniji gosti su iz Južne Koreje, najbrojniji po noćenju su gosti iz SAD. Nijemci su nama tradicionalno drugi, međutim, u top deset su gosti iz svih krajeva svijeta, a najmanje zapravo europski”, kazala je Bienenfeld.

HRVATSKA JE DOSTIGLA SVOJ TURISTIČKI MAKSIMUM: Ministar ispričao što sad slijedi; ‘Nekima će se osvetiti ono što su radili ovog ljeta’

‘Dio iznajmljivača mora se zapitati u čemu griješe’

“Mi zapravo možemo reći da smo destinacija 365, i mi svaki mjesec otpočetka godine pa do kraja bilježimo oko 100 000 registriranih gostiju što je zapravo jako dobro. U ljetnim mjesecima puno više. Nama to jesu gosti koji nastavljaju svoje godišnje odmore u nekoj drugoj destinaciji u Hrvatskoj, međutim ostatak godine, ovih prvih šest mjeseci i nakon, sada što nas očekuje to su gosti koji ciljano dolaze u Zagreb jer otkrivaju glavni grad”, dodala je direktorica TZ Zagreba.

Što se tiče malih iznajmljivača, velika većina je bila dobro popunjena i to pokazuje da još uvijek postoji velik interes za privatni smještaj. Informacije koje dobiva o sezoni, su pozitivne, rekla je Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma.

“Oko 33 posto su imali bolju sezonu, 33 posto istu, 6 posto se izjasnilo da su imali izvrsnu sezonu. 25 posto je reklo da su imali lošiju. To znači da je ipak bila velika popunjenost, ljudi su bili zadovoljni. Što se tiče tih koji su imali lošiju sezonu, mislim da dolazi do te jedne granice kada se jedan dio iznajmljivača mora zapitati u čemu griješi i zbog čega su bili u špici sezone loše popunjeni” rekla je Kalcina.

“Nautika ide smjerom kakav smo i očekivali. Sa oko 17 tisuća vezova za goste čija struktura se ne mijenja tako intenzivno, sa svim ulaganjima koje vlasnici marina rade ostvarujemo rezltate koje smo zacrtali”, ustvrdio je Sean Lisjak iz Udruženja marina Hrvatske gospodarske komore.

“Nautika nema velikih izazova s kojima se ne može nositi. Ono što uvijek ističem je u okviru nekih zakonskih rješenja donijeti nove pretpostavke za nove iskorake nautike kao takve, dakle marina gdje ćemo otvoriti mogućnosti dodatne zarade. Sve naše marine su više manje adekvatno popunjene, 98 posto je popunjenost marina”, istaknuo je Lisjak.

U kontinentalnom turizmu zabilježen je 30-postotni porast dolazaka, a u pet slavonskih županija planira se uložiti 575 milijuna kuna u turizam, dodao je na kraju ministar turizma.

RASTE BROJ TURISTA U SVIJETU: U prvoj polovici ove godine putovalo gotovo 30 milijuna ljudi više nego lani