Marić inače revno širi teorije zavjere o pandemiji koronavirusa

Vlasnica portala i Facebook stranice ‘Čitaj knjigu’, koja broji čak 558 tisuća pratitelja, svakodnevno širi fake news o koronavirusu. Jedna od posljednjih njezinih objava šokirala je dio javnosti te su je mnogi zbog toga otpratili, a neki i blokirali. Među njima ima i spisatelja.

Alis Marić zbog situacije koju je prepričala sada gubi sljedbenike. Naime, prepričala je situaciju iz taksija, kada ju je vozač zamolio da stavi masku jer kod kuće ima oca koji je rizična skupina.

“Kaže mi danas taksista koji ima masku i sjedi naprijed (a ja otraga) da stavim masku. Kažem da ne nosim masku. A on meni ali ja imam doma oca od 80 godina. A ja kažem – ne vidim poveznicu između mene i vašeg oca. Ako se tako panično bojite onda stanite da iziđem van i nastavim s drugim taksijem. Vozio me do željene destinacije”, napisala je Marić i izazvala lavinu reakcija.

U komentarima je dodala: “Glas mu je drhtao dok je to govorio”.