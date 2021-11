MUŠKARAC U TIJELU ŽENE / Zagrepčanka promijenila spol, pa tražila da joj uklone dojke: 'Ispočetka su to tako kompleksni i sramotni osjećaji'

'Ispočetka su to tako kompleksni i sramotni osjećaji danas, da nije uopće dolazilo do situacije da ja to sebi svjesno priznam, da se nosim s tim'