Marici Budimir (80) kad plati sve režije ostane za život pet eura na dan. Ali mirovanje u mirovini za nju nije opcija. Radi da bi preživjela. Ne iz želje nego iz potrebe.

„Usput si uz mirovinu nekome odem oprati prozore, nekome očistiti, i neke sitnice napravim da preživim, inače – mirovine su jao", kazala je Marica za Danas.hr.

Kako bi joj izgledao život bez dodatnog prihoda, ne želi ni pomisliti. 40 godina radila je kao kuharica i prima mirovinu od 500 eura. U Europskoj uniji prosjek je 1200.

"Ja sam željna kilograma svinjetine domaće – evo, iskreno i pošteno, jer ja si to ne mogu priuštiti i kupiti. Kupim na placu – krilca, nogice – na saft je ispečem i dobro. Vrlo je teško ljudima, stvarno je ljudima jako teško", kaže Marica.

Mirovina bez mira

Mirovina je bez mira za većinu hrvatskih umirovljenika.

Usporedbe radi, Norveški umirovljenici u prosjeku primaju gotovo 1800 eura. Nizozemski 1350. Prosjek u Italiji i Njemačkoj je oko 1000 eura, Španjolskoj 900, Sloveniji 800, a u Hrvatskoj mizernih 480 eura na mjesec.

Najmanje imaju, najmanje ih se pita, a svi ih pred izbore žele na svojoj strani, pa i Blok umirovljenici zajedno. Na provom prosvjedu u njihovoj organizaciji – slab odaziv.

„Ima 800 tisuća umirovljenika da su skupa i da glasaju to bi bilo jedno kompaktno tijelo koje bi moglo diktirati što hoće, ali oni su samo sluge", kaže Jakša Tomić iz Zagreba

dok njegova sugrađanka Višnja Škerblin ističe: "Da ja nisam sebi stvorila nešto za vrijeme mojeg mlađeg života, ja bih danas bila doslovno kruha gladna."

Kako to ova država može dozvoliti?

Iz Vlade poručuju da su najviše napravili za umirovljenike i da su mirovine rasle više od 50 posto. Uz šest paketa pomoći, povećana je i obiteljska mirovina, a ukinuto je i plaćanje dodatnog zdravstvenog doprinosa.

„Ovo što nam daju svakih 6 mjeseci malo da nam začepe usta, ali to nije ništa", kaže Mirjana Svetina iz Zagreba. Milivoj Blažević se također požalio.

"Ja sam s 40 godina rada i 500 eura mirovine siromah. Kako to ova država može dozvoliti? Pogledajmo Njemačku – socijalna pomoć je 800 eura, a ja s 40 godina radnog staža imam 500 eura", kaže umirovljenik Blažević.

Sindikat

Iz Sindikata traže da se hitno podigne udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći koji je prema Vladinoj računici u par mjeseci skočio na 47 posto.

"Kad dodamo branitelje, policiju i vojsku i njihove mirovine onda je to po HDZ-u matematika udjela takva da je to 47,7 posto – što nije točno, naprosto – to je smiješno", ističe Jasna A.Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Prosjek Europe je 60 posto. I zato traže od Vlade da promjeni formulu usklađivanja, pa koliko rastu plaće da toliko rastu i mirovine.