KAKO ŽIVE HRVATI U IRSKOJ ZA VRIJEME PANDEMIJE? ‘Već dugo ne radim, puno toga je zatvoreno’; Otkrili i koliko novca im daje država

U Irskoj u kojoj žive i rade tisuće hrvatskih građana na snazi su mjere slične kao u Hrvatskoj: ‘Ovo je četvrti tjedan da ne radim, a hotel u kojem sam radio zatvoren je već pet tjedana’

Riječanin koji već dulje vrijeme živi i radi u Irskoj opisao je za Riportal iskustva grupe Riječana koji već neko vrijeme svoju egzistenciju ostvaruju u toj zemlji. I dok kruže priče o masovnim otkazima Hrvata koji su morali napuštati stanove jer ih nisu mogli plaćati, ovaj Riječanin tvrdi da u gradiću gdje živi toga još uvijek nema.

“Ovdje gdje sam ja, u jednom gradiću, situacija je za sada dobra. Koliko mi je poznato, još nikoga nisu izbacili iz stana. Ovo je četvrti tjedan da ne radim, a hotel u kojem sam radio zatvoren je već pet tjedana”, kaže.

Državna pomoć od 350 eura tjedno

Karantena je u Irskoj počela 13. ožujka, a krajem ožujka su pooštrili mjere zaštite od pandemije. Starijima od 70 je naređen tzv. “cookoning”, tako da ne smiju napuštati kuće uopće. Zatvoreni su svi pubovi, restorani i trgovine osim prehrambenih. Neki restorani rade dostave. Oko pola milijuna ljudi prima državnu pomoć jer su bez posla zbog karantene. Vlada im uplaćuje 350 eura tjedno tijekom 12 tjedana, ali će na to na kraju godine morati platiti porez i doprinose.

Riječanin kaže da također dobiva pomoć od države. “Da. Najprije je bilo objavljeno da ćemo od države dobivati 203€ tjedno, a onda su podignuli iznos pomoći zbog lockdowna na 350€. Inače, rade samo trgovine prehrambenom robom, ljekarne, pošte i pumpe. Kafići i restorani su zatvoreni već skoro mjesec i pol dana, ali što se svega drugoga tiče mogu reći da se više-manje živi normalno.”

Na pitanje postoji li šanse da stanodavci strancima, zbog karantene, smanje iznose najamnine za stan ili sobu, kaže: “Postoji šansa da ti smanje najamninu ako se javiš putem e-maila. Ja sobu plaćam 350€ mjesečno plus režije. Cijena naravno ovisi o veličini sobe. Ja sam imao sreće, inače su po 500€-750€ plus polog u iznosu jedne najamnine.”

Karantena do 5. svibnja

Što se tiče mjera zaštite, rekao je da je kućna izolacija produljena do 5. svibnja, s tim da se to ne odnosi na odlazak na posao onima koji nisu ostali bez njega, kupovinu hrane, odlazak liječniku. Nisu dozvoljena bilo kakva javna ili privatna okupljanja. “Očekujem da bi nakon 5. svibnja moglo doći do ublažavanja mjera.”

Ukupni broj potvrđenih slučajeva u Irskoj je skoro 19.000, a broj umrlih prešao je 1.000. Najviše pozitivnih, gotovo 50%, ima Dublin.

