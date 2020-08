KAKO ZAUSTAVITI ŠIRENJE ZARAZE? Capak: ‘Sve mjere su na stolu; Lako je poslije bitke biti general’; Hoće li odgoditi početak školske godine?

Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak otkrio je kako će Nacionalni stožer u ponedjeljak razgovarati s lokalnim stožerima o primjeni strožih epidemioloških mjera, koje nužno ne moraju vrijediti na prostoru cijele države, već samo ondje gdje je nepovoljnija epidemiološka situacija

Tri dana zaredom u Hrvatskoj je oboren negativni rekord u broju novozaraženih. Samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji su zabilježena 103 nova slučaja zaraze, dok je na sjevernijoj strani Jadrana, u Istri, zabilježeno 11 puta manje novooboljelih osoba. Zbog toga su stožeri civilne zaštite Imotske krajine već donijeli neke nove mjere, no bez amenovanja Nacionalnog stožera, koji će se sastati sa svima u ponedjeljak, neće biti ništa. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak, za RTL je otkrio kako Stožer namjerava smiriti razbuktalu zarazu.

“Radi se o županiji koja trenutno ima najveću incidenciju u Hrvatskoj i jedna od glavnih tema koje mi želimo na tom sastanku sa županijskim stožerima prodiskutirati je prvo razmjena informacija o trenutnoj situaciji, a drugo je da razmotrimo mogućnosti da se na lokalnoj razini, gdje se bolji vidi situacija i mjere se mogu bolje usmjeriti. Sve mjere su otvorene, od nošenja maski do smanjenja broja ljudi na okupljanjima i tako dalje. Sve to se može donijeti, s time da oni ne mogu donositi odluke, to može samo Nacionalni stožer, ali Nacionalni stožer može podržati lokalni u nekoj mjeri, što je već i bio slučaj”, poručio je Capak i dodao kako je hipotetski moguće da će Splitsko-dalmatinska županija dobiti odluku o nošenju maski koja neće vrijediti drugdje.

IMOTSKA KRAJINA JE POSTALA NOVO ŽARIŠTE? ‘Jedan dio naših mladih odlazio je u makarske klubove, slijede nove mjere’

Zamjerke Stožeru i turistima

Najviše zamjerki stožeru upućeno je zbog ponovnog otvaranja noćnih klubova. S obzirom na povećani broj mladih novozaraženih osoba koje su uglavnom bile u njima ili na nekim drugim masovnijim okupljanjima, postavlja se pitanje opravdanosti te odluke.

“Lako je poslije bitke biti general. Podsjetit ću naše građane da smo mi uz epidemiološke mjere za klubove donijeli i mogućnost da se određena kulturna događanja tamo odvijaju, čime smo htjeli pomoći toj glazbenoj industriji, da opstanu, da prežive ovu tešku situaciju s koronom. ako potpuno zatvorite mladi će naći drugi način, drugo mjesto da se okupljaju, kao što se sad događa. Sad smo zatvorili klubove iza ponoći i sad imamo situaciju da se okupljaju na trgovima, ulicama parkovima. Postoji vrtsta kontrole, ali mi smo uvijek protiv represije, mi nismo policijska, mi nismo vojna država, mi držimo da je najbolje da mi upozoravamo, apeliramo, educiramo, a ne da vršimo represiju, zbog toga se na takvim mjestima ne reagira na takav način, ali ih se upozorava, nastoji ih se educirati da takva situacija nije dobra, pogotovo bez kontrole”, rekao je Capak.

Žitelji u priobalju, a naročito Splićani, krivnju za širenje zaraze svaljuju na turiste. No, Capak ističe kako oni nisu jedini koji su donijeli koronavirus na Jadran. “Neki su je donijeli. Podsjetit ću na početak turističke sezone, kad smo imali prve zaražene turisti već u prvom tjednu sedmog mjeseca, iz Srbije, Makedonije, Švedske. A sad neki i odnose. Imamo preko ‘Early warning and response’ sustava Europske unije svakodnevno dojave o tome da ljudi dolaze iz Hrvatske, da se testiraju i da su pozitivni. Teško je reći čega je bilo više.”

PRVA ŽUPANIJA S VIŠE OD 100 NOVOZARAŽENIH: ‘Nismo mi odgovorni, krivi su turisti!’; A što kažu stranci? ‘Sve će biti dobro…’

EPIDEMIOLOGINJA NAKON NESLAVNOG REKORDA PRIZNAJE: ‘Zaista smo na izmaku snaga’; Upitali su je kako spriječiti širenje zaraze

Nastava ovisi o epidemiološkoj situaciji

Čak 16 posto od ukupnog broja testiranih u Hrvatskoj bili su pozitivni na koronavirus. No, Capak upozorava da bi asimptomatskih slučajeva moglo biti mnogo više. “Mi imamo sustav prikupljanja epidemioloških podataka, koji se nešto kasnije formira, nekoliko dana kasni, unutra je puno više podataka koji su nam bitni za epidemiološku obradu i prema toj bazi negdje oko 20 posto je asimptomatskih. Zadnji put smo to gledali pred 10-ak dana, sad bi postotak mogao biti i nešto veći.”

Osim o turistima i noćnim klubovima, najviše se polemika vodi o početku nove školske godine. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs računa na to da će nastava početi 7. rujna, no nešto se pita i epidemiologe.

“Mi uvijek kažemo, sve će ovisiti o epidemiološkoj situaciji. Bit ćemo spremni za sve scenarije. Ako situacija to neće dopustiti, to bi trebalo biti značajno pogoršanje i da imamo u toj dobnoj skupini velik broj zaraženih i da se zbog toga ne može krenuti u školu. To bi moglo biti i na lokalnoj razini. Ako je u nekoj županiji problem, ne znači da negdje gdje je nula zaraženih škola ne bi počela na vrijeme. Mi zasad računamo da će škola početi 7. rujna, a vidjet ćemo kakva će biti epidemiološka situacija”, zaključio je Capak.

‘TRENUTNO SU U KARANTENI DESECI NASTAVNIKA I NA STOTINE UČENIKA’: Zaraza u 41 školi u Berlinu; Čeka li i nas ovaj scenarij?

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.