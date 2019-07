KAKO VRATITI HRVATE IZ INOZEMSTVA? ‘Dajte im onoliko koliko im je dovoljno za dobar život, a mi ćemo pripremiti uvjete’

Dok poslodavci tvrde da nema uvjeta za rast plaća, ministar Štromar vjeruje da bi se povećanjem plaća i poboljšanjem uvjeta moglo vratiti radnike koji su otišli iz Hrvatske

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar danas je rekao kako povećanjem plaća i poboljšanjem uvjeta treba vratiti radnike koji su otišli iz Hrvatske, no poslodavci uzvraćaju da nema uvjeta za rast plaća. “Moj glavni cilj je da se povećaju plaće i da se u Hrvatsku vrate oni koji su otišli od 2008. do danas”, rekao je Štromar na konferenciji “Budućnost građevinskog sektora” u organizaciji Poslovnog dnevnika. “Poslodavci, ponudite radniku onoliko novca koliko je dovoljno da ovdje dobro živi, a mi ćemo pripremiti uvjete. Ako mu treba riješiti stambeno pitanje, to ćemo riješiti subvencijama ili POS-om, a vi, poslodavci, dajte dobre plaće”, izjavio je Štromar.

Na pitanje novinara mogu li to poslodavci izdržati, Štromar je odgovorio da mogu po cijenama koje sada nude i s obzirom na količinu posla koja trenutačno postoji. Dodao je da će se kvote za strane radnike povećavati prema potrebama. Na konstataciju novinara kako građevinari kažu da postoji ta potreba, Štromar je rekao kako se analizira koje su kvote popunjene, a koje ne i da će se “napraviti realokacija i bit će dovoljno radne snage”.

Poslodavci se snalaze dok država razmišlja

Ministrova izjava dolazi u trenutku kada Vlada oklijeva s odlukom o povećanju kvota dok se ne iscrpi domaća radna snaga s burze. Poslodavci istodobno upozoravaju da je sezona ugrožena, a Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma, potvrdio je da turistički sektor trenutačno nema vremena za analize i razgovore, jer im štoperica otkucava u satima.

Direktorica odnosa s članstvom HUP-a Milka Kosanović rekla je kako su se poslodavci snalazili dok su čekali da država povuče odgovarajuće poteze. “Ako se ne zadovolje potrebe, sama država će imati negativne efekte. Neće se odraditi radovi, poslovi će se zaustavljati i efekti na ekonomiju su neizbježni, naravno negativni”, rekla je.

Nema novca za prenamjenu u plaće

Kosanović kaže kako se boji da više nema rezervi, odnosno novca za prenamjenu u plaće. “Plaće su u građevini i u turizmu rasle više od 15 posto. Dakle, više nema prostora, gdje god ga je bilo, poslodavci su se njime poslužili. Prostora u zdravoj matematici nema”, rekla je. Dodala je kako se svi slažu da bi plaće u građevinarstvu trebale biti veće, ali da ne mogu biti dok ih država ne rastereti od nameta.

“Nažalost, za isti ‘bruto’ u nama konkurentnim zemljama radnik dobiva nekoliko stotina eura neto više”, odgovorila je Kosanović na pitanje koliko bi trebale biti više plaće da bi konkurirale drugim državama.

Strani radnici skuplji?

Predsjednik HUP-ove Udruge poslodavaca graditeljstva i direktor građevinske tvrtke Radnik Mirko Habijanec smatra da se plaće u građevinarstvu moraju povećati na najmanje polovinu njemačkih ili srednjoeuropskih zapadno razvijenih zemalja. “Udruga poslodavaca je u razgovoru sa sindikatima u mogućnosti to provesti. Međutim, izostaje kontrola države i Državnog inspektorata da se svi toga drže”, rekao je, prenosi N1.

“Uvozom radne snage mi popunjavamo, međutim strani radnici su skuplji, neizvjesniji, zbog njih morate graditi stanove i sasvim drugu infrastrukturu koju za naše ljude ne trebamo. Prema tome, to nije rješenje, to je odgovor na neke teže situacije”, kazao je Habijanec. Dodao je kako se prekasno reagiralo na pomanjkanje radne snage i odlazak kvalificiranih radnika.

Na pitanje hoće li se moći odraditi novi investicijski ciklus koji kreće na jesen i koji se procjenjuje na više od 10 milijardi kuna, bez uvoza četiri do pet tisuća radnika, Habijanec je odgovorio kako se bez uvoza to ne može odraditi. “Ne radi se tu o broju, nego ljudima koji znaju raditi neki posao, jer oni moraju napraviti posao u jedinici vremena koju ste kalkulirali. Ako njima treba tri puta više vremena od toga, uvozom niste ništa postigli”, dodao je Habijanec.