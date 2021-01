KAKO TO? Kinezi digli bolnicu za 8 dana, a koliko nama treba za kontejnersko naselje? Prošlo je 20 dana, a tamo – nema ničega…

Iako je gradnja kontejnerskog naselja na Sajmištu u Petrinji najavljena još 11. siječnja te su zbog toga pojednostavljene procedure, radovi na postavljanju stotinjak kontejnera još uvijek nisu počeli, a radnici su na teren stigli tek u srijedu

Dvadeset dana otkako je prvi puta najavljena izgradnja kontejnerskog naselja za građane Banije koji su u potresima ostali bez domova, na prostoru petrinjskoj Sajmišta gotovo se ništa ne događa, a sve bi, prema informacijama koje redovito stižu u medije, trebalo biti gotovo za mjesec dana. Taj je rok zacrtao petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović još 11. siječnja. No, tih mjesec dana je počelo teći tek od 25. siječnja. Tomislav Mihotić iz Ministarstva prometa je u srijedu najavio prve stanare kroz dvadesetak dana, a i u Stožeru za obnovu smatraju da je mjesec dana dovoljno za postavljanje svih stotinjak stambenih kontejnera.

To znači da je domaćoj administraciji potrebno 50 dana da od prve najave na praznom zemljištu postavi stotinjak već isporučenih kontejnera i to po jednostavnijim procedurama. Naime, izvođač radova nije biran u kompliciranom procesu javne nabave, već je angažiran Strabag koji je otprije bio tamo. Osim toga, za gradnju je ishođeno samo tehničko rješenje, a ostala dokumentacija će se skupljati “u hodu”, a nije na odmet spomenuti da je tehnički puno brže i jednostavnije postaviti desetke kontejnera, nego izgraditi zgradu iz temelja. Na ruku čitavom projektu išlo je i to što su projektanti iz tvrtke 4Uha besplatno u desetak dana izradili cijeli projekt. Jedina otegotna okolnost bilo je proširenje naselja s predviđenih pet na 18 tisuća četvornih metara.

Teško dostižni rokovi

Čini se kako ni to nije pomoglo da Banijci koji su gotovo mjesec dana bez svojih domova, dobiju kakav-takav krov nad glavom. Kako doznaje Jutarnji, radnici i strojevi su se na petrinjskom Sajmištu pojavili tek u srijedu. Iz Stožera poručuju kako je angažiran kontingent od 23 radnika s 13 kamiona dva bagera, jednim grederom, buldožerom i valjkom. Kroz nekoliko bi dana trebalo stići još četiri kamiona i jedan bager. Iz Stožera poručju kako će radnici biti angažirani u dvije smjene, no gradonačelnik Dumbović i Strabag novinarima nisu potvrdili hoće li to zaista biti tako.

“Ja ne vidim kako će se to stići ovim tempom. Meteorolozi najavljuju snijeg, a u Petrinji se, koliko ja vidim, već dva tjedna nešto petlja s gradnjom tog naselja. Gledajte, tamo će sada biti potrebno skinuti humus s tla, potom nasuti minimalno 70 centimetara šljunka, potrebno je potom napraviti svu infrastrukturu kao što je dovod i odvod vode, priključak za struju, septičku jamu, ceste i prolaze te sve ostalo što će ljudima trebati za normalan život. Ako će se raditi ovim tempom, a posebno ako se neće raditi u dvije smjene, mislim da će se teško stići rokovi”, rekao je za Jutarnji sumnjičavi sugovornik upoznat s planovima izgradnje.

No, predviđeni rok od mjesec dana odnosi se samo na stambeni dio naselja. Iz projekta kojeg je napravila tvrtka 4Uha vidljivo je da će na dijelu površine naselja biti uspostavljena i poslovno-poduzetničko-obrtnička zona u kojoj će biti trgovine, uredi i obrtničke djelatnosti. Uređivanje tog dijela još nije niti započelo.

Nezahvalna usporedba s Kinezima

Zavrzlama oko postavljanja kontejnerskog naselja čudi, pogotovo ako se prisjetimo prizora iz Kine otprije otprilike godinu dana. Naime, početkom veljače prošle godine, 7500 kineskih radnika je u jeku pandemije koronavirusa u svega osam dana u Wuhanu izgradilo montažnu bolnicu s 1600 kreveta. Pročelnik Katedre za metalne konstrukcije zagrebačkog Građevinskog fakulteta, Davor Skejić tvrdi da je usporedba s Kinom nezahvalna i da je rok od 30 dana za gradnju kontejnerskog naselja u Hrvatskoj “sasvim pristojan”.

“Gledajte, Kinezi su to možda sagradili u osam dana, ali su prije toga sigurno potrošili puno vremena na pripremu dokumentacije kako bi projekt bio uspješan, jer je dobar projekt temelj svega što slijedi. Osim toga, gradnja kontejnerskog naselja nije nešto što se radi svaki dan, u tome se nema previše iskustva. Mislim da bismo se trebali početi brinuti tek ako će ti rokovi biti probijeni”, zaključuje Skejić o projektu kojim je predviđeno da 16.500 kvadrata bude pod kamenim nasipom, 3400 četvornih metara zauzimaju ceste, a 2000 kvadrata parkiralište.

