Kako je moguće da u Hrvatskoj gotovo nitko nije javno gej? Ovo je deseti saziv Sabora. Ukupno je oko 1500 ljudi u posljednjih 30 i više godina bilo u ulozi zastupnika. U istoj dvorani danas je s njima bila i četrnaesta Vlada, dakle još otprilike 200 ljudi. I među svima njima, jedan jedini javno deklarirani gej.

Nije neobično da u konzervativnoj Hrvatskoj nitko ne želi govoriti o svojoj seksualnosti, jer nitko ne želi da ga se samo po tome prosuđuje, da ne kažemo sudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Puno ljudi i u Vladi i u politici općenito su gejevi, lezbijke, LGBT osobe, kako hoćete. Mislim da se nisu outali čisto iz utilitarnih razloga, bilo da misle da će to naštetiti njihovoj političkoj karijeri, bilo obiteljskom životu ili čemu već drugom", rekao je SDP-ov zastupnik Domagoj Hajduković, jedini hrvatski političar u više od tri desetljeća koji je javno rekao da je gej, za RTL Direkt.

'Lopticu bi trebalo prebaciti na društvo, na one koji su heteroseksualci'

Ista je situacija, recimo, i na dodjelama medijskih nagrada, kad među najprepoznatljivijim licima estrade svijećom treba tražiti gej osobu. Rijetki koji se o tome usuđuju govoriti su aktivisti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Javne osobe imaju puno više toga za izgubiti nego što mogu dobiti s time da se outaju i ne razmišljaju da bi oni mogli dati nekakvu pozitivnu sliku mladima, da bi to osnažilo druge LGBT osobe, nego gledaju na to da će oni osobno biti izloženi nekakvoj diskriminaciji, napadima i slično", kaže Daniel Martinović, predsjednik udruge "Dugine obitelji".

Ivan Zidarević je prvi u Hrvatskoj, još 2014., sklopio životno partnerstvo i tako dobio hrvatsko državljanstvo. On podsjeća da svi podaci govore da gej osobe pate više u odnosu na druge jer ih društvo prisiljava da se u svojoj koži osjećaju lošije. "Znači, problem je u društvu, kad društvo bude više tolerantnije i empatičnije, onda će i više ljudi reći 'hej, ja sam gej ili što već'. Tako da bi lopticu trebalo kompletno prebaciti na društvo, na one koji su heteroseksualci, a ne homoseksualce", kaže Zidarević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Gejevi u Hrvatskoj imaju tu autohomofobnu tendenciju...'

U moru reakcija na predsjednikovu izjavu o Damiru Habijanu ni danas nismo čuli ministrovu. Reagirali su gotovo isključivo heteroseksualci, ali danas je stav iznio i jedan gej, Viktor Zahtila, poručivši ministru u tekstu za Novosti, već u naslovu - 'budi muško i reci, jesam, peder sam!'. I kako Zahtila objašnjava, problem je što je i stanje uma geja odraslog u Hrvatskoj, u odnosu na one koji žive u emancipiranim društvima na zapadu, sasvim drukčije.

"Zašto, zato što gej ljudi u Hrvatskoj imaju tu autohomofobnu tendenciju da se dodvoravaju straight ljudima i da uvijek paze kako će oni reagirati na njihov identitet. Znači, 'nemoj biti pregej, budi gej u onoj mjeri da to neće stvoriti tvojim strejt prijateljima nelagodu'. Kakav je to život, meni je to patetično", zaključuje Zahtila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, tu su i nove generacije, odrasle na društvenim mrežama, puno spremnije da se javno izjasne o koječemu, pa i o seksualnom opredjeljenju. Marcu Cuccurinu, jednom od poznatijih influencera u državi nije nikakav problem reći da je gej.

"Pogotovo mi mladi učimo koliko je važno prihvaćati, ne samo na osnovi seksualnog opredjeljenja, isto možemo primijeniti i kad je u pitanju vjera, rasa, nacionalnost, jer vidim da je sada bilo aktualno i ovo s Novom godinom i Filipincima. Dakle, mislim da možemo svugdje primijeniti tu neku poruku koliko je važno prihvatiti, pa onda i voljeti", kaže Cuccurin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U tom duhu, čekamo iduće javne osobe koje će se dobrovoljno outati, ponosno šetati na gej prajdu, možda čak i u javnosti poljubiti partnera. Bilo bi dobro da to ne moramo čekati još 30 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović: 'Habijan je gej. Nije u ormaru, ali ljudima se ne rugaš radi toga'