KAKO SU SINOVI MOĆNIKA DOŠLI DO DOBRIH POZICIJA I UNOSNIH POSLOVA: ‘Prozivati da je uhljeb promašeno je’

Vladajuće strane tijekom samo jednog mandata zaposle oko 20.000 novih ljudi, procjenjuje stručnjakinja Ekonomskog instituta.

“Svaka stranka ima svoj hranidbeni lanac, onaj HDZ-ov sad je došao na red, nakon toga će možda opet doći SDP-ov i tako redom”, izjavio je jedan dužnosnik HDZ-a. Njegove riječi potvrdila je činjenica kako su sinovi istaknutih HDZ-ovaca zasjeli na mjesta u komunalnim tvrtkama, piše 24 sata.

Sinovi i posinci

Tako je bivšeg zadarskoga gradonačelnika Božidara Kalmete, Ante Kalmeta, u listopadu prošle godine postao je predsjednik nadzornog odbora gradske tvrtke Liburnije. I on je član HDZ-a. Kalmeta senior nije bio dostupan za komentar.

Isto tako je sin ministra pravosuđa Dino Bošnjaković od studenog prošle godine na mjestu predsjednika nadzornog odbora komunalne tvrtke Ivakop iz Ivanić Grada. Za svoj rad prima naknadu 300 kuna neto po sjednici, kojih je tri ili četiri godišnje. On je isto član HDZ-a. “Nije me o tome pitao niti sam na to utjecao. Meni je važno da tu nema ničeg nezakonitog. Prozivati da je uhljeb promašeno je. On ima svoj politički put i ja na to nemam pravo utjecati”, komentirao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. Dodao je i da ga je sin o svemu obavijestio kad je sve bilo gotovo, te ga je upozorio da će to biti zanimljiva tema za medije. “Baš sam ga dobro uhljebio. Dao bih mu duplo više novca od naknade koju prima samo da ne moram razgovarati o ovoj temi “, rekao je ministar.



I posinak Vladimira Šeksa Karlo Ressler, koji je ujedno i suradnik premijera Andreja Plenkovića, zauzeo je visoko mjesto u politici, te je potpredsjednik mladeži Europske pučke stranke, a uz to vodi i radnu skupinu za izradu novog statuta HDZ-a. Ljudi iz HDZ-a kažu kako je Ressler potpuno neovisan od Šeksa, koji je odbio komentirati položaj svog posinka.

Bratski odnosi SDP-a i HDZ-a

Kada su u pitanju položaji za sinove, između HDZ-a i SDP-a nema prepreka u suradnji. To se dobro vidi i po posljednjom primjeru, kada su Željko Majcen (HDZ) i Alen Prelec (SDP) međusobno zaposlili sinove. Tako je sin HDZ-ova direktora komunalnog poduzeća u Zaprešiću zaposlen je u općini Brdovec, kojom upravlja Prelec, a sin SDP-ova načelnika je zaposlen u komunalnom poduzeću kojim upravlja HDZ-ov direktor Majcen.

Rekorder u zapošljavanju rodbine najvjerojatnije je dugogodišnji suradnik zagrebačkoga gradonačelnika, pročelnik Zoran Nevistić. On je tako u različitim gradskim uredima zaposlio čak sedmero članova uže obitelji. Dr. Maruška Vizek s Ekonomskog instituta procjenjuje kako vladajuće stranke u jednom punom parlamentarnom mandatu zaposle oko 20.000 ljudi.

Nije ni premijer ništa drugačiji

“To su sve odluke koje nemaju nikakve veze sa mnom, svi ti ljudi su ljudi s imenom i prezimenom, obrazovanjem, kvalifikacijama i neće ljudi koji su sa mnom u nekakvoj vrsti povezanosti prestati disati dok sam ja predsjednik Vlade”, izjavio je nedavno premijer Plenković komentirajući slučajeve zapošljavanja rodbine, što će biti i tema na jednoj od idućih sjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

‘AFERA BRAT’ DOBILA JE NASTAVAK: U Hrvatskim željeznicama unaprijeđen je i šogor ministra Marića

Naime, brat premijerove žene Ivan Maslać, bez javnog natječaja zaposlen je na mjesto komercijalnog direktora Zračne luke Dubrovnik. A krajem prošle godine povjerenstvo je primilo i tri prijave zbog sumnje u sukob interesa pri zapošljavanju premijerove sestrične, kuma i ujaka. Stvar je u tome da je premijerova sestrična Nera Miličević imenovana je za voditeljicu Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj, ujak Marko Raos u upravno vijeće Parka prirode Biokovo, a premijerov kum Igor Pokaz postao je veleposlanik u Velikoj Britaniji.

Uza sve to, vlada je u ožujku imenovala Tonka Obuljena, brata ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, predsjednikom Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM). Ranije je brat ministra državne imovine, Svetimir Marić, bio zaposlen u HŽ-u, a kad se saznalo, dao je ostavku. Sad je zaposlen u Zagrebačkom holdingu.