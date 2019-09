KAKO SU SE NAMJEŠTALI POSLOVI U ČISTOĆI? ‘To je inače 250.000 kuna, a ja sam im rekao da stave ispod 200’

Miljenka Benka USKOK tereti za namještanje natječaja za nabavu specijalnih vozila za komunalni otpad, nakon kojeg je sklopljen ugovor u vrijednosti više od 70 milijuna kuna

Miljenko Benko, Tomislav Jukić i Ivan Markus optuženici su u aferi Čistoća koje USKOK tereti za namještanje natječaja za nabavu kamiona Čistoće. Kako javlja portal Vijesti.hr, sva trojica optuženih jutros su se pojavila na Županijskom sudu u Zagrebu. Budući da su se prethodno složili da se rasprava može održati bez njih, sud je saslušao tajne snimke razgovora.

Na snimkama se može čuti Benka dok razgovara sa sugovornicima o nabavi strojeva za čišćenje snijega. Jedan od njih govori Benku da se “sjetio nekog stroja koji je negdje pospremljen”. Snimku razgovora prenio je portal Vijesti.hr, a i mi ga prenosimo u cijelosti.

NOVA OPTUŽNICA USKOKA: Šef zagrebačke Čistoće optužen zbog namještanja poslova tvrtki Gradatin

‘To je inače 250.000. ali da budemo unutar male nabave rekao sam im da stave ispod 200.000. A ti promijeni 9 u 8’

“To je onaj koji ima trulu kabinu”, kaže Benko nakon čega mu sugovornik odgovara da bi trebao pustiti kabinu i ugraditi novi motor kako bi to bio novi stroj. Benko i Jukić razgovaraju o remontu labudice. Na snimci se čuje da Benko negoduje jer je Jukić stavio cijenu od 199.000 kuna. Jukić mu kaže: “To je inače 250.000, ali da budemo unutar male nabave rekao sam im da stave ispod 200.000. A ti promijeni 9 u 8”. Benko mu na to odgovara “pa ti daješ ponudu”.

U jednom od snimljenih razgovora s Jukićem, Benko govori da ga je nazvala Mirka Jozić pa mu objašnjava da će ići samo kamioni za otpad. “Ići će u tri isporuke, a ovo drugo ništa. To ćemo se nekako mi snaći”, kazao je Benko. Istovremeno Jukić dogovara isporuku nekakvih klupa na svoju adresu. Problem se javlja jer je isporuka zapela zbog kvara kombija i činjenice da kod Benka u kući nema nikoga. U razgovorima Benko govori Jukiću da su preko Fonda vrijednosti nabavke vozila i kanti povećali na 100 milijuna kuna. Tvrdi da se to odnosi na 60 vozila, dok ovu dvojicu pati činjenica što vozila moraju biti na plin i eko.

Benko ga pita tko je to progurao, Jukić mu odgovara “da je to njemu Kikaš rekao” te dodaje “ako je to 100 milijuna to nije za*ebancija jer svi će klošari navaliti”. Benko je poručio “samo transparentno”.

VRHOVNI SUD O AFERI TEŠKOJ 70 MILIJUNA KUNA: ‘USKOK-ovi tajno snimljeni razgovori su zakoniti’

Još 2015. podignuta optužnica za aferu ‘Čistoća’

Miljenka Benka USKOK tereti za namještanje natječaja za nabavu specijalnih vozila za komunalni otpad, nakon kojeg je sklopljen ugovor u vrijednosti više od 70 milijuna kuna. Uz Benka su se na optuženičkoj klupi našli i direktor tvrtke “Gradatin” Tomislav Jukić te Ivan Markus, nekadašnji čelni čovjek Službe za nabavu Zagrebačkog holdinga. Svi oni zanijekali su krivnju. Optužnica je podignuta još 2015. godine, a u međuvremenu je USKOK-u vraćena na doradu te se u više navrata našla i na Vrhovnom sudu. Razlog je taj što je obrana neuspješno tražila izdvajanje dokaza s tvrdnjom da je optužnicu potpisala neovlaštena tužiteljica, pišu Vijesti.hr.

Najteže nedjelo za koje USKOK sumnjiči Jukića i Benka jest namještanje natječaja za nabavu specijalnih vozila za komunalni otpad. K tome, Benko je optužen da je nakon dgovora s Jukićem bez opravdanog razloga predložio poništenje javne nabave najma malih univerzalnih vozila za čišćenje i pranje javnoprometnih površima s opremom za zimsku službu. Njegovo obrazloženje bilo je da je ekonomski isplativo popraviti staro vozilo.

Svi napori uloženi da posao dobije Jukićeva tvrtka

Poslije poništenja javnog natječaja, Benko je od Jukića tražio popravak potpuno drugog vozila, na što je, prema tvrdnjama tužiteljstva, potrošeno 185.000 kuna bez PDV-a. Jukić je 2014. tražio Benka da njegovoj firmi sredi posao jer ima “autoritet položaja” pa je tako “Gradatin” na javnom natječaju dobio posao nabave kanti i posuda za otpad. USKOK sumnja da je nakon što je utvrdio da ponuda tvrtke “Granat” nije najpovoljnija, od Markusa je zatražio da “poduzme potrebne radnje” kako bi posao dobila Jukićeva tvrtka.

Usput, “Granat” je naknadno izmijenio ponudu pa je u travnju 2014. s tom tvrtkom sklopljen ugovor o kupnji kanti i posuda za otpad u iznosu od četiri milijuna kuna i to bez PDV-a. U istrazi se sumnjalo da je Benko primao mito za zapošljavanje u Čistoći, međutim to u optužnici nije spomenuto. Zbog slučaja Agram Benko je u listopadu 2014. završio u istražnom zatvoru, no u međuvremenu je baš poput ostalih, pušten na slobodu, ali i smijenjen s dužnosti u Holdingu.