PAD MASKI U ZAGREBU; Pavičić Vukičević: ‘To nije bio predizborni trik’; Smijenjena načelnica u šoku: ‘Nije mi dobro. Pa svi su imali taj mail’

Nakon najave, a potom i povlačenja odluke o obveznom nošenju maski na otvorenim prostorima u Zagrebu pojavile su se sumnje da je Zvonimir Šostar kao loš policajac izašao s nepopularnom mjerom, a nakon revolta građana, Jelena Pavičić Vukičević je kao dobra policajka jednim potezom riješila sve probleme, ugrabila si novu poziciju i smirila građane prije izbora

Vršiteljica dužnosti zagrebačke gradonačelnice, Jelena Pavičić Vukičević u srijedu je preuzela i dužnost čelnice gradskog Stožera civilne zaštite, što je dotad bilo u opisu posla donedavno druge Bandićeve zamjenice, Olivere Majić. Povod za to je bilo javno sramoćenje s epidemiološkom mjerom obveznog nošenja maski na otvorenim prostorima, uvijek i svugdje, koju je predložio još jedan Bandićev suradnik, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Zvonimir Šostar.

“Nisam za to da se uvede mjera nošenje maske na otvorenom i mislim da je najbolje da u ovom trenutku preuzmem vođenje Stožera civilne zaštite Grada Zagreba”, rekla je Pavičić Vukićević u srijedu kasno poslijepodne i izrazila žaljenje što se “uznemiravalo Zagrepčane tom informacijom”. Svega nekoliko sati ranije, Šostar je pojašnjavao kako će maske morati nositi svi, bez ikakvih izuzetaka, čak i na terasama kafića. Usput je opisao kako bi se građani trebali pridržavati strožih pravila. “Dok piju, mogu maknuti masku, a onda je odmah vratiti”, tumačio je Šostar.

Uslijedio je revolt na društvenim mrežama, a Šostarovu akrobaciju su nelogičnom proglasili i u Nacionalnom stožeru civilne zaštite. Štoviše, ustavno-pravni stručnjak Mato Palić ovu je mjeru nazvao protuustavnom. No, čini se kako je sve bio uigrani igrokaz po Bandićevu receptu. Odigran je svojevrsni “dupli pas”, jer je Šostar kao loš policajac izašao s nepopularnom mjerom, a nakon revolta građana, Pavičić Vukičević je kao dobra policajka jednim potezom riješila sve probleme i usput si ugrabila još jednu titulu koja znači učvršćivanje moći.

Bandićeva taktika?

U prilog toj tezi ide i e-mail poruka, koju ima Jutarnji list, iz koje se vidi što će sve Šostar predložiti. Konferencija za medije je počela oko 11 sati, a Pavičić Vukičević, kao i svi ostali, tim su mailom bili obaviješteni još u 9:53, dakle sat vremena prije konferencije za medije. Na pitanje zašto nije ranije reagirala, s obzirom na to da je bila upoznata sa sadržajem novih mjera i je li to zaista bila svjesna igra kako bi se dodvorila biračima prije lokalnih izbora, v.d. gradonačelnice odbacila je sve tvrdnje.

“Potpuno odbacujem takve teze. Užasno mi je žao, teško i neugodno što se sve to uopće dogodilo. Nije točno da sam sa Šostarom, kako vi kažete, odigrala dupli pas u svrhu skupljanja bodova pred izbore. Istina je da sam ujutro primila taj e-mail, ali sam ga postala svjesna tek popodne iza 16 sati. Naime, jučer sam, a što se i iz javno dostupnih izvora može vidjeti, imala sastanke i u devet ujutro i u pola deset, a nakon tog sastanka išla sam direktno u kombi Radio Sljemena na dogovor o emisiji. Do 11 sati sam bila tamo, a kombi je bio ispred Klovićevih dvora. U 11 sati ušla sam u Klovićeve dvore na konferenciju za medije na kojoj smo predstavili veliki europski projekt našeg Prirodoslovnog muzeja. Nakon toga sam od 12 do 16 sati imala, neću vam lagati, aktivnosti bitne u pripremi izborne kampanje. Tako je izgledao moj jučerašnji dan do 16 sati. I kada sam konačno sve to obavila, vidjela sam tek što je i kako je sve bilo. Ljudi su me počeli zvati, vidjela sam propuštene pozive, i tek tada sam postala svjesna zbog čega me zovu”, poručila je Pavičić Vukičević.

‘Ishitreno smo izašli s tom mjerom’

Istaknula je kako do popodneva nije ni imala pojma, a kamoli odobrila Šostarov prijedlog za nošenje maski uvijek i svugdje. “Još jednom odbacujem takve, pa i vaše, interpretacije o navodnom duplom pasu sa Šostarom, a sve kako bih se svidjela biračima. Nikada se nisam služila smicalicama, a sada za njih ne bih ni imala vremena”, zaključila je Bandićeva nasljednica.

Šostar je također negirao dogovore s Pavičić Vukičević, kao i tezu od duplom pasu, ali je priznao da su svi u stožeru primili mail u 9:53 ujutro, dodavši da ne može reći kad ga je Pavičić Vukičević vidjela i pročitala.

“To nije istina! To što netko na tome inzistira je, odmah vam mogu reći, potpuna glupost. Sa zamjenicom gradonačelnice sam se telefonski čuo tek taj dan navečer. Kratko smo razgovarali i tu nema ništa sporno. Ona je šef i nije napravila ništa što nije unutar njezinih ovlasti, sve je okej”, poručio Šostar i dodao: “I ja sam poslije mislio da smo možda malo ishitreno izašli s tom mjerom. Tako da je reakcija Jelene bila dobra”.

Majić šokirana

No, iz izvora bliskog Šostaru, novinari Jutarnjeg su doznali kako je on svjestan da su lokalni izbori blizu te da se u ovom slučaju ne radi o epidemiološkoj, već političkoj odluci. Smatra da je trenutna gradonačelnica ukinula njegov prijedlog zato što je mislila da bi to kod građana izazvalo dodatno nezadovoljstvo te da se oni u tom slučaju ne bi pridržavali ni postojećih mjera.

Svim je nezadovoljna i doprekjučerašnja šefica zagrebačkog Stožera civilne zaštite, Olivera Majić. Osim smjene šokirale su je i izjave gradskog pročelnika Ivice Lovrića koji je rekao da je neodgovorno donositi takve odluke mimo znanja gradonačelnice te da je ona povukla jedinu logičnu odluku, preuzevši stožer i ukinuvši mjere.

“Ne osjećam se fizički dobro. U šoku sam. Trenutačno u ruci držim e-mail poslan svima jučer ujutro u 9:53 u kojem je stajala mjera o prijedlogu obveznog nošenja maski na otvorenom. Sa mnom nakon toga nitko nije razgovarao, o svemu doznajem iz medija. Evo, sad slušam Lovrića na televiziji i ne osjećam se dobro. Ja situaciju s pandemijom shvaćam ozbiljno. Dajte mi nekoliko dana da skupim sve mailove i prepisku jer svi su to znali još ujutro i nisu me ni o čemu informirali”, zaključila je Majić.

Njene riječi poklapaju se s Lovrićevima u dijelu da je nitko nije informirao o mjerama. Naime, i Lovrić je rekao da mu nije poznato tko je odluku predložio, već samo da ju je Šostar najavio.

