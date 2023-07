Dva mandata trebalo je Vladi da zabrani rad nedjeljom, zaključak je voditelja Stanja nacije Zorana Šprajca.

"Žurilo im se da zaštite radnika i obitelj. Kontekst su naravno izbori. Jer da je Vladi doista stalo do obitelji onda ne bi zabranili rad pekarama, a dozvolili rad kockarnicama i kladionicama. Osim ako vladina ideja nije da se obitelji nedjeljom okupljaju u kazinu. Cijela familija, all in, sve na crveno, pa što bude, poručuje Šprajc i dodaje:

"Da je Vladi doista stalo do obitelji onda ne bi zabranila rad nedjeljom onima koji za svoju obitelj najviše zarade upravo subotom i nedjeljom".

A što je još rečeno o neradnoj nedjelji pogledajte u prilogu.