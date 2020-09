KAKO ‘SRUŠITI’ BANDIĆA? Analitičar ima formulu: ‘Ključno je pobijediti u dva zagrebačka kvarta’; ‘Raspudići? Nemaju šanse’

U svibnju 2021. trebali bi se održati lokalni izbori, a na pitanje je li u hrvatskoj metropoli izgledan drugi krug u kojem će biti Milan Bandić i Tomislav Tomašević, Macan odgovara da ‘možda i jest’

Politički analitičar Krešimir Macan je gostujući na RTL Direktu komentirao moguće bitke za gradove na lokalnim izborima. Podsjetimo, u svibnju 2021. trebali bi se održati lokalni izbori, a na pitanje je li u hrvatskoj metropoli izgledan drugi krug u kojem će biti suprotstavljeni Milan Bandić i Tomislav Tomašević, Macan odgovara da “možda i jest”.

“Ako se sjetimo predsjedničkih izbora 2009. godine, nakon što je Mesić odradio dva mandata, dogodilo se da smo imali jednog kandidata na ljevici, to je sada Tomašević, a desnica se potpuno raspala i podijelila. Bandić je tada prošao sa oko 17 posto glasova u drugi krug, a to bi se moglo dogoditi i tu. Ako on ima neku solidnu bazu, što bi bile Sesvete i Dubrava, i kada bi se podijelilo da ponešto uzme Vesna Škare Ožbolt, nešto Marija Selak i drugi, ali njemu će ostati dovoljno i on ih za jedan ili dva posto prešiša i ode u drugi krug. I onda će biti bitka desno-lijevo”, rekao je Macan za RTL Direkt.

‘Raspudići nemaju šanse’

Mišljenje političkog analitičara je da Marija Selak Raspudić i njezin suprug Nino Raspudić nemaju nikakve šanse na lokalnim izborima. No, oni se kandidiraju, navodi Macan, samo kako bi što bolje prošla stranačka lista za Skupštinu. Rekao je da će “svi oni trčati da povuku liste gradske i druge skupštine”. Macan smatra da bi ministar financija Zdravko Marić ostvario dobar rezultat u metropoli, ali i u bilo kojoj drugoj izbornoj utrci.

“Pa bi valjda bio i dobar stečajni upravitelj Zagreba. No, to bi možda bio signal da Zagrebu prijeti stečaj. Upravo to HDZ govori. Ne vjerujem da će HDZ kandidirati Marića za gradonačelnika jer je on previše vrijedan na mjestu potpredsjednika Vlade i ministra financija”, smatra Macan.

‘SDP ima puno problema, a HDZ ni sam ne zna što bi’

“SDP ima puno problema pa još ni ne može postaviti kandidate po gradovima. Ali puno više brine to što HDZ još nije nigdje postavio kandidate. Ni sami ne znaju što bi. Ako ne znate sada tko vam je favorit za Zagreb, teško da ćete ga i stvoriti. Ministar Beroš bio je samo ‘probni balon’ i sada je već jasno da HDZ njega neće kandidirati za gradonačelnika Zagreba”, navodi Macan.

Macan kaže da kandidati za sada neće biti ni Beroš ni Marić, no da se pokušava progurati Domagoj Ivan Milošević. Navodi da on vjerojatno ima neku osobnu ambiciju ili da su pak u pitanju neki dogovori, ali da on ne može dobiti Zagreb.

Formula za pobjedu u Zagrebu

Potom je otkrio formulu za pobjedu na izborima u metropoli. “Morate dobiti dio centra i morate dobiti Sesvete i Dubravu”, kazao je. Macan objašnjava da je Bandić na zadnjim izborima u Dubravi ostvario razliku ispred Anke Mrak Taritaš oko 13 ili 14 tisuća glasova.

“I onda vi to morate nadoknaditi u ostatku Zagreba. Ako bude mobilizacije u ostatku Zagreba, to se može kompenzirati. To može Tomašević. Ali ako bude desno prema lijevo, neće Dubrava i Sesvete iznevjeriti desnog kandidata”, rekao je Macan za RTL Direkt te dodao kako bi Škoro možda mogao biti kandidat Domovinskog pokreta kako bi u Zagrebu progurao njihovu listu.

“Ali to znači da Domovinski pokret nema niti jedno jako lice u Zagrebu. A nema niti u Osijeku”, kazao je politički analitičar.