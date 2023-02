U posljednjih pet godina stočari su prijavili deset tisuća napada vukova na stoku, ali odštetama su godinama nezadovoljni. Od 2017. do 2022. godine Ministarstvo zaprimilo gotovo 10 tisuća odštetnih zahtjeva. Za sada se za svako janje daje 93 eura, a za ovcu 80 eura. Kako prenosi Danas.hr, Saša Štrbac i njegova obitelj žive od stočarstva, a vukovi su im prošlo ljeto zaklali četiri koze i dva janjeta. Naknadu su dobili, ali i vratili.

"Dobili smo 250 kuna za šest grla. Mi smo našli od tih dviju koza zadnje dijelove, prednju plećku, našli smo naušnice, međutim to nije ništa vrijedilo", kazao je stočar iz Kistanja Saša Štrbac.

A da bi se dobila puna odšteta, napadnutoj životinji vuk bi trebao ostaviti sačuvanu glavu i vrat, upravo mjesta na koja najprije napada. I jučer su se mještani Kistanja točno na ovom mjestu, oko 9 i pol sati ujutro, susreli s vukom. No srećom, jučer nije bilo napada, nije bilo šteta.

I zaštita i odštetni cjenik su u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a zbog šteta koje trpe stočari, rast visina odšteta je dogovaran s Ministarstvom poljoprivrede. "Cjenici će biti vrlo brzo na snazi, vrijedit će za 2023. godinu. Pri tome, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je osiguralo u okviru svog proračuna dosadašnjih oko 340 tisuća eura ili tri milijuna kuna, a Ministarstvo poljoprivrede će preraspodjelu u okviru svojih pozicija osigurati dodatnih 663 tisuće eura, odnosno pet milijuna kuna", kazala je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Prošle godine isplaćeno najviše do sada.

Iz Državnog je proračuna za odštete u prošloj godini isplaćeno najviše ikada - oko 408 tisuća eura.

"U laktaciji, ako će ta koza dati 800 litara mlijeka, po tržišnoj cijeni, koja je otkupna sedam kuna, to izađe 5600 kuna. Znači, to je ta jedna koza. Ona ne može biti tih 80 ili 90 eura, to jednostavno nije u redu, nije ispravno", kazao je stočar Štrbac.

Lovci, koji putem tragova, izmeta i kamera kojima se štite lovišta od krivolova prate vukove, ipak ne sudjeluju u prebrojavanju jedinki Interventnog tima za vuka i risa. S Ministarstvom gospodarstva nisu pronašli zajednički jezik.

"Zadnje dvije godine, došlo je do kritične točke gdje više nema povratka jer je sad situacija takva da vuk konstantno napada, da ga je na svakom koraku i da mi više niti ne znamo stvarnu brojku vuka, a ona je vrlo velika", kazao je tajnik Lovačkog Saveza Šibensko-kninske županije Joso Dujić. Više o toj brojci ne žele govoriti, ali prošlo ljeto su smatrali da ih ima više od 600.