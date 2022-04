Hrvatska je posebna zemlja kada se pogledaju izbori. Hrvatska vjerojatno nije jedina zemlja koja ima više birača nego stanovnika, ali je vjerojatno jedina u kojoj ti birači koriste sva svoja prava, kaže Marko Rakar za RTL Direkt i dodaje da je ta činjenica šokantna strancima.

Rakar je jedan od rijetkih koji se bavio tim problemom još davne 2009. godine. On je prvi razotkrio tu priču i dobio svjetsku nagradu za e-demokraciju u francuskom parlamentu.

'Nama je to potpuno normalno'

"Ljudi su bili u šoku ne mogu shvatiti kako imamo više birača nego stanovnika. Dancima sam to pokazivao i oni ne mogu povezati te dvije činjenice. Nama je to potpuno normalno. Od 2009. do danas nije se puno toga promijenilo", objašnjava Rakar koji tvrdi kako onima koji bi se trebali baviti s tim je u interesu da ti birači postoje.

To su u pravilu najčešće birači desnih političkih stranaka HDZ-a ili Mosta ili su to glasači nacionalnih manjina.

"Imamo problem u dalmatinskom zaleđu gdje ljudi dolaze iz Bosne i Hercegovine glasati, kao što imamo problem s nacionalnim manjinama koje dolaze glasati na Baniju i istočnu Slavoniju. Oni ostvaruju i neke beneficije, na primjer na zdravstveno osiguranje", kazao je Rakar pa dodaje:

Zadnjih 13 godina ništa se nije promijenilo

"Policija je ta koja upisuje da ljudi stanuju na nekoj adresi. Mi ne možemo očekivati od policajca koji je upisao 400 ljudi na jednu adresu da on bude taj koji će provjeriti da te adrese nema. Sve dok oni koji upisuju na adrese i budu oni koji će provjeravati, apsolutno se ništa neće dogoditi", objašnjava Rakar.

Od 2009. godine do danas se ništa nije promijenilo, no mi smo u međuvremenu ušli u Europsku uniju i neki pravni standardi postoje kojih nije bilo prije, kaže Rakar i dodaje da se nada da će se u sljedećih nekoliko godina dogoditi promjena jer sada znamo o kojim se ljudima radi i koji su razlozi. "Jedino nam nedostaje politička volja da se to riješi", zaključio je Rakar.