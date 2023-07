U Hrvatsku dolaze nove oluje. DHMZ je za večeras aktivirao narančasti alarm za zagrebačku, splitsku i dubrovačku regiju, a sutra smo gotovo svi narančasti i zato civilna zaštita šalje upute kako se ponašati po ovakvom vremenu, javlja RTL Direkt.

"U koliko je moguće ostati kući, provjeriti jesu li nam svi prozori zatvoreni, ukloniti s balkona i krovova sve stvari koje smogu odletjeti ako ima nešto što ovih dana već nije odletjelo. Tegle s cvijećem, roba, to sve može postati projektil. Prije nevremena isključiti sve iz utičnica, ne se tuširati, ne biti blizu metalnih stvari, poput sudopera", govori nam Josip Granić, izvršni pročelnik HGSS-a i posebni savjetnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu.

Idealno bi bilo ostati kući, ali kako idealne situacije nema - evo kako preživjeti ako se nađete u oluji koja je kao prošle srijede nosila sve pred sobom.

Izbjegavajte podvožnjake i tunele

Mnogi od vas su se prošle srijede našli upravo na cesti. Možda ste se u tom trenutku vraćali s posla, možda ste išli po dijete u vrtić. Pa evo što za drugi put činiti u toj situaciji. Najbolje izbjegavati stabla, zgrade sve što bi vam moglo pasti na auto. Pronađite neki otvoreni prostor čistinu, gdje vam ništa ne može doletjeti, i izbjegavajte podvožnjake i tunele gdje se može nakupiti voda.

Ako ste vani treba tražiti što prije zaklon, a svakako izbjegavati stabla. Najvažnije se na vrijeme informirati. Kada će nevrijeme doći do vas, koliko snažno će udariti - to najbolje zna Bruno, lovac na oluje. On ih najčešće dočeka na krovu zgrade, a zna kada će mu se približiti, jer između ostalog prati radarske snimke DHMZ-a.

"Ima i Windy aplikacija, ta mi se čini najpouzdanija. Ovdje se može pratiti satelitska snimka oluja unutar sat vremena. Oluja je sad kod Verone kreće se prema Udinama, i za Italiju je predviđen danas tornado. To se kasnije seli prema Sloveniji", poručuje lovac na oluje, Bruno Fantulin.