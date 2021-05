KAKO SE OSJEĆAJU ZAGREPČANI U TJEDNU ODLUKE? Evo kako sada stoje stvari što se tiče Škore i Tomaševića

U nedjelju se održava drugi krug lokalnih izbora koji će Zagrebu donijeti novog gradonačelnika

RTL ekskluzivno donosi rezultate istraživanja Promocije plus za drugi krug izbora u Zagrebu koje analizira Adrian De Vrgna.

Tomislav Tomašević ili Miroslav Škoro, zagrebački birači će odlučiti 30. svibnja.

Tomašević vodi i u drugom krugu

U nedjelju će Zagreb dobiti novog gradonačelnika. Prema istraživanju, Tomislav Tomašević, kandidat platforme Možemo koja je osvojila najviše skupštinskih mandata, i pobjednik prvog kruga sa 147 tisuća glasova, odnosi pobjedu i u drugom krugu.

Njega bira gotovo 63 posto birača (62,9 posto). Šef Domovinskog pokreta Miroslav Škoro osvaja 20,5 posto. Škori ni neodlučni ne mogu pomoći. Njih je čak 13,2 posto, dok 3,4 posto birača koji će izići na izbore najavljuju da će poništiti glasački listić.

Rezultati po spolu i dobi

A kako stoje rezultati po spolnim skupinama? Od svih muškaraca koji će izići na izbore 61 posto glas daje Tomaševiću. Čak 64,5 posto žena koje će se odazvati izborima poklonit će povjerenje kandidatu ljevice. Četvrtinu glasova (25,6 posto) muških birača osvaja Škoro. A desnom kandidatu povjerenje bi dalo i nešto više od 16 posto (16,2 posto) od ukupnog broja žena koje će glasati.

Na najviše glasova Tomašević može računati u dobnoj skupini od 60 do 69 godina – čak 65,2 posto. Dok Škoru najviše biraju stariji od 70 godina – 26,3 posto. Zanimljivo, dobna skupina koja najčešće poništava listić ona je od 30 do 39 godina. A to prema ovom istraživanju najavljuje njih 6,3 posto.

Rezultati po obrazovanju i svjetonazoru

Kada je obrazovanje glasača u pitanju, najviše visokoobrazovanih, 68,3 posto, bira Tomislava Tomaševića. Onih koji su bez obrazovanja, a glasali bi za Miroslava Škoru, ima 67,1 posto. Tu treba reći da je među ispitanicima manje od 1 posto bez završene osnovne škole, dok je visokoobrazovanih trećina.

Očekivano, Tomašević uzima glasove od centra na lijevo. Čak 96 posto lijevo orijentiranih podupire kandidata platforme Možemo. Desnica također očekivano bira Škoru. Njih 69,6 posto.

Rezultati po strankama

Logično kandidati uzimaju glasove birača svojih stranka. Ali kako će glasati birači ostalih stranaka čiji su kandidati izgubili u prvom krugu?

Kada je HDZ u pitanju, glasovi većine unatoč napetim odnosima na relaciji vrh HDZ-a – Domovinski pokret, odlaze Škori – 59,8 posto. Ali unatoč uputama o glasanju prema svjetonazoru, Tomaševiću bi glas dala gotovo četvrtina (23,6 posto) HDZ-ovaca. Pri tome, dosta je neodlučnih – 12,6 posto. A prekrižit će listić njih 3,9 posto.

Jeleni Pavičić Vukičević koja obnaša dužnost gradonačelnice za malo je izmaknuo drugi krug izbora. Birači njene stranke Bandić Milan 365 više naginju Škori nego Tomaševiću. 16,5 posto je za Tomaševića, 28,9 posto podupire Škoru. Ovdje je najveći broj neodlučnih koji mogu promijeniti ovaj omjer. Više od trećine (36,8 posto). A rekordan je i broj nevažećih glasova – 17,8 posto!

SDP-ovi birači očekivano poslušat će upute stranke koja podupire Tomaševića. 83,6 posto birača daje mu glas prema ovom istraživanju. Škori tek 7 posto SDP-ovaca. Neodlučnih je 9,3 posto. A zanimljivo od svih birača SDP-a koji se u nedjelju odazovu na birališta, nitko od njih neće poništiti listić.

Večeras sučeljavanje Tomaševića i Škore na RTL-u

U ključnom smo tjednu kampanje. Večeras u RTL-ovom studiju Damira Gregoret sučelit će kandidate za glavni grad. Već sutra donosimo omjer snaga u Osijeku, a nakon toga i sučeljavanje HDZ-ovog Ivana Radića i nezavisnog s podrškom Domovinskog pokreta i Mosta – Berislava Mlinarevića.

NAPOMENA: Istraživanje je za RTL ekskluzivno provela agencija Promocija plus na uzorku od 800 ispitanika 21. i 22. svibnja 2021. godine. Standardna greška uzorka je +/- 3,46 posto, uz razinu pouzdanosti od 95 posto.