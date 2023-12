Sve je spremno za doček Nove godine. Brojni građani 2024. će dočekati na brojnim gradskim trgovima. No, kakvo nas vrijeme čeka zna meterolog Sven Vorkapić.

"Planinari kažu da nema lošeg vremena nego samo loše opreme. Neka to vrijedi i za dočeke na otvorenom koji će mahom proći uz oblake, ali nažalost i kišu u pojedinim dijelovima zemlje. Tako će na sjevernom Jadranu i u gorju kiša biti lokalno i obilna, a prema jugu češća iza ponoći. Na kopnu na doček na otvorenom možemo većinom i bez kišobrana. Ono bez čega pak ne možemo su jakne i kape - one će nam trebati u cijeloj zemlji. Naime, iako su temperature prilično visoke za ovo doba godine, u unutrašnjosti između 7 i 11, a primjerice u Zadru do čak 13 stupnjeva - puhat će umjerena - ponegdje uz obalu i u gorju i jaka južina. Sve u svemu, ne baš blistavi uvjeti za doček. Ali, gdje ima volje, svakako će se naći i načina", prognozirao je meteorolog RTL-a.

