GDJE JE ZAPELO? / Proslavili smo, a onda su se pojavile sumnje: Otkrivamo što se događa s Pelješkim mostom i hoćemo li se njime voziti 2022.

Pelješki most, najveći i najatraktivniji infrastrukturni projekt ove godine u Hrvatskoj, u 2021. obilježilo je veliko ljetno slavlje zbog spajanja konstrukcije, ali i strepnja hoće li pristupne ceste biti izgrađene u planiranom roku, do turističke sezone 2022. Most su spojili Kinezi, gradi se novcem iz europskih fondova, a kada bude završen spojit će ostatak Hrvatske s njezinim jugom. Iz Hrvatskih cesta su nam odgovorili što se točno sada radi na mostu i kada očekuju da će cijela dionica biti puštena u promet