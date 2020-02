KAKO SAM TIJELOM SPRIJEČIO DVIJE TUČNJAVE U SABORU: Zastupnik opisao što se točno dogodilo; ‘Znala je majka zašto mi je dala ime Miro’

‘Možda bi bilo najbolje otvoriti fight klub u Saboru pa nek’ se tamo tuku, jedan na jedan’, kaže Mostov zastupnik Miro Bulj koji je već dvaput spriječio tučnjave u Saboru ispriječivši se i smirivši svoje kolege

U četvrtak se užarilo u gotovo praznoj dvorani Hrvatskog sabora kada su u jeku verbalnog okršaja oko toga tko je svojedobno bio u Partiji, a tko se za to vrijeme skrivao u Kanadi, nezavisni zastupnik Željko Glasnović i HSS-ov Željko Lenart zamalo potegnuli šake jedan na drugoga. Zamalo, kažemo, jer je fizički sukob spriječio kršni Mostov zastupnik Miro Bulj koji je stao između dvojice spomenutih zapjenjenih zastupnika te ih smirivši.

Bulju ovo nije bilo prvi put da smiruje visoke tenzije u Saboru i sprječava tučnjavu. Učinio je to i sredinom siječnja prošle godine kada su se zamalo dokačili Buljev stranački kolega Nikola Grmoja i premijer Andrej Plenković.

JEDVA SU SPRIJEČILI TUČNJAVU U SABORU! Glasnović opet o partiji, HSS-ovac uzvratio: ‘Mi nismo pobjegli u Kanadu’, a onda je počelo…

Glas i stas razuma u Saboru

U oba navrata Bulj se pokazao kao glas, ali i stas razuma stavši onako korpulentan između borbenih i uzrujanih kolega. Bio nam je to dobar povod da porazgovaramo s Miro(tvorce)m Buljem i upitamo ga, među ostalim, pada li mu teško uza sve zastupničke poslove i obveze odrađivati još i posao saborskog stražara.

“Sjedio sam u blizini i kada sam vidio da bi moglo doći do kontakta, proradio mi je nekakav čisto ljudski osjećaj da ne dođe do nečega neželjenog. Reagirao sam više instinktivno da ne dođe do fizičkog sukoba. Kada je Plenković nasrnuo na Grmoju također sam bio tamo. Sad, je li to bila slučajnost ili Božji prst – ne znam. Uvijek nekako ispadne da ja spašavam te situacije, da sam mirotvorac, da sam za mir. Valjda zato što se tako i zovem. Majčina želja bila je da se zovem Miro, znala je valjda zašto mi daje to ime”, kazao nam je Bulj.

U šali je dodao kako u Saboru obavlja zastupničko-zaštitarske poslove, a mi smo ga upitali je li mu itko ikad zahvalio na tome. “Baš i nije. Jedino se ovi momci iz saborske straže osjećaju sigurnije kada sam tamo. Onda i oni mogu biti mirniji”, nastavio je Bulj u šaljivom tonu.

Jeste li propustili ovu umalo tuču u Saboru danas? pic.twitter.com/yncjgmFDbN — F (@FrankaOreb) February 13, 2020

‘Sada sam i zaštitar, imam dvojaku ulogu u Saboru’

Priča se da Bulj ima i nešto zaštitarske prakse iz mladosti. Naime, nedavno je u jednom intervjuu Jurica Pađen frontmen grupe Aerodrom i bivši gitarist Azre spomenuo kako je gledajući neke slike s jednog davnog koncerta Azre u Sinju uočio da je jedan od mladića koji su radili na osiguranju koncerta bio današnji Mostov zastupnik. Bulj se toga baš i ne sjeća.

“Davno je to bilo. Pađen je to rekao i ispalo je da sam bio zaštitar, ali ja se, iskreno, toga ne sjećam. Uglavnom, volio sam rock glazbu i koncerte, bio sam u tom điru cijeli život, a u Sinju je bilo puno koncerata, puno rocka. Malo je tada bilo cajki. A, eto, ispalo je da sam bio i zaštitar”, kazao nam je.

Jedan od razloga zašto se u oba spomenuta incidenta našao u pravo vrijeme na pravom mjestu jest u tome što je Bulj među rijetkim zastupnicima koji su redoviti na svim sjednicama.

“Nedavno me zvao jedan prijatelj. Gledao je prijenos sjednice pa me pitao: ‘Miro , kako to da vas je samo sedam u Saboru?’ Rekao sam mu da ne znam za ovih ostalih 144, ali da ja osjećam obvezu, ako sam izabran, biti u Saboru i uključliti se u rasprave. To je moja obveza i nastojim dati sve od sebe da svako jutro budem na radnom mjestu, iako živim 400 kilometara odavde. Evo, već sam četiri godine u Saboru a ni jedan dan nisam falija. Usto imam obveze i kao županijski i gradski vijećnik i trčim posvuda. A, evo, sada sam postao i zaštitar pa imam dvojaku ulogu u Saboru”, kaže.

U saborsku statistiku uvesti – sprječavanje tučnjave

Na koncu smo sugerirali Bulju da bi zbog njega u redovnim statističkim izvješćima Hrvatskog sabora, uz postojeće rubrike o zastupničkim aktivnostima (broj sudjelovanja u raspravama, replika, predloženih amandmana…) trebalo uvesti i rubrku “sprječavanje tučnjave”.

“To je tako. Možda bi bilo najbolje otvoriti fight-club u Saboru pa nek se tamo tuku, jedan na jedan”, dodao je u šali.

Potom je ozbiljnije dodao: “Svugdje je parlament glasan i bučan. I treba biti takav. Tamo ljudi sučeljavaju stavove i ponekad u njihovom argumentiranju znaju preći granicu. Nije ovo jednoumlje, dobro je da ljudi s emocijama prilaze tomu, samo nije dobro kada se namjerno provocira i ide ispod pojasa pa padne i zla krv. Ali, budući da je danas Valentinovo, moja poruka glasi: Samo ljubav!”

GRMOJA O SUKOBU S PLENKOVIĆEM: ‘Izgubio je živce i krenuo prema meni, ali nisam se prestrašio’