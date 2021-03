KAKO SAM KUPILA KUĆU U NAJGOROJ GODINI IKAD: ‘Prolazili smo pored nje svaki dan, bila nam je skupa, banke nisu htjele dati kredit…’

Kako do stana? Pitanje je to koje godinama muči naše brojne sugrađane. Tržište ne miruje, cijene rastu, a prva nekretnina čini se kao nemoguća misija. Ovog puta razgovaramo s Petrom, vlasnicom obrta za promidžbu koja je prije tri mjeseca kupila kuću u Sesvetama

Premda su očekivanja bila drugačija, korona-kriza donijela je veću cijenu kvadrata nekretnina u Hrvatskoj. U Zagrebu je posebno specifična situacija jer su se zbog niza potresa, još od proljeća 2020., navike kupaca promijenile.

Pokazuju to i podaci Njuškala iz ožujka – posljednjih godinu dana interes za kupnju kuća u metropoli pao je za 10 posto. Iako su zbog potresa kupci prošle godine više htjeli kuće, sada se situacija promijenila te je interes za kupnju stana u Zagrebu porastao 5,6 posto.

Ipak, i dalje postoje osobe koje svoj dom vide u kući, kao naša 35-godišnja sugovornica. Petra, inače vlasnica obrta za promidžbu, kupila je kuću blizu Zagreba, u Sesvetama, prije otprilike tri mjeseca.

Kupnja kuće u zadnjem tjednu ‘grozne’ 2020.

Petra i njezin partner dvije godine su tražili nekretninu i konačno je pronašli. “Kupili smo kuću u posljednjem tjednu 2020., najgroznije godine ikada”, kroz smijeh govori naša sugovornica čija se primanja kreću između 9000 i 12.000 kuna. Kupnja kuće za Petru i njezina partnera je zajednička investicija te je on nositelj kredita. Taman kada su izgubili nadu da će preko oglasnika i raznih platformi neće naći nekretninu odlučili su kupiti zemljište i polako krenuti od nule. Na koncu je ispalo drugačije.

“Za ovu kuću smo saznali sasvim slučajno preko susjeda koji nas je povezao s prodavačem. Gledali smo je i u oglasniku i doslovno prolazili svaki dan pokraj nje, međutim cijena je bila dosta izvan našeg budžeta pa nismo ni pokušavali. Kuća ima 160 m2, građena je 1978. godine, ali je u izvrsnom stanju.

Na dan kada smo išli prvi put razgledati kuću, natječaj za APN već je počeo. Kuća nam se svidjela na prvi pogled, imala je neku dobru vibru, ono kad uđete u kuću i imate viziju kako će to izgledati nakon uređenja i vidite se za 20 godina na istom mjestu. Koliko god smo dugo tražili kuću i bili frustrirani činjenicom da ništa ne nalazimo, sad nam je ustvari drago što smo to uspjeli nakon velikog potresa u Zagrebu jer se isfiltrirala kvalitetna gradnja od one nekvalitetne. Imali smo veliku pomoć od Pro grupe kojoj smo se isti dan javili i da nije bilo njih, mislim da nema šanse da bismo u ovom trenu imali nekretninu. Naime, dvije banke nisu uopće htjele kreditirati nekretninu jer su na zemljišnoknjižnom izvatku bile upisane dvije čestice od istog vlasnika. Tek je treća banka rekla da može, ali uz obavezu da se to riješi u jako kratkom roku. Prodavač je bio vrlo susretljiv i podnio je zahtjev odmah, tako da je to riješeno na vrijeme”, govori Petra.

Na zadnji dan natječaja, dokumenti su predani, a Petra kaže da su ta dva posljednja tjedna bila iznimno napeta. Potrebno je paziti na sve – prikupljanje dokumentacije, potpisivanje predugovora, nošenje ugovora u banku… “Treba paziti da se nešto ne izostavi, a opet imate i svoje radne obveze koje ne pitaju”, prepričava naša sugovornica.

‘Neke kuće su bile uništene od potresa, a prodavač bi rekao ‘nije to ništa’

Po pitanju cijena nekretnina u Zagrebu, Petra ih smatra nerealnima. No, srećom, njoj i njezinom partneru je prodavač na samom početku razgovora i pregovora značajno spustio cijenu kuće na njima prihvatljiv iznos. Kaže da je teško izračunati iznos kuće po kvadratu jer u cijenu ulazi i dvorište, međutim okvirni izračun je otprilike 700 eura po kvadratu stambene površine. Tu cijenu smatraju realnom za područje Sesveta.

“Nakon potresa prodavalo se svašta, pa smo tako ušli u brojne kuće koje su, citiram, ‘samo malko osjetile potres’. Kad smo ušli unutra, znalo je biti zidova s velikim X na sebi i prodavača s rečenicom: ‘Ma nije to ništa. Grad će srediti’ i slično. Najveći problem je što često fotografije ne prikazuju stvarno stanje, ali i nisu navedene sve informacije o komunalijama, cijeni, sadržajima u blizini… Pa ste prisiljeni ići u svaku kuću ili stan i gubiti jako puno vremena”, prisjeća se 35-godišnjakinja.

Komentirajući “podivljale” cijene nekretnina u metropoli, Petra je mišljenja da neće biti drastičnih korekcija cijena unatoč pandemiji i potresu.

Za kraj, naša sugovornica kaže kako joj se čini da su ljudi shvatili vrijednost vlastite kuće ili zemljišta izvan grada i zato vjeruje da će cijene zemljišta i kuća u Zagrebačkoj županiji rasti.

