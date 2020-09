KAKO STOŽER OVO OBJAŠNJAVA? Klubovi i kafići ne smiju raditi nakon ponoći, ali stotine ljudi smiju partijati tek 100-injak metara dalje

Iz Glasa poduzetnika upozorili su da je 1000 klubova pred zatvaranjem, a bez posla bi moglo ostati 15 tisuća ljudi

Nema koncerata, ali zato najnormalnije rade kazališta. Klubovi su zatvoreni, ali zato najnormalnije do ponoći rade kafići. A virus se očito ne širi ni u restoranima jer jedino oni smiju raditi do 2 sata. Ipak, nelogične odluke Stožera ne znači da mladi u ponoć odlaze kući.

“Prije ponoći odemo na piće, a poslije ponoći ako nešto organiziramo onda odemo na vikendicu”, kazao je Marko iz Zagreba za RTL. “Većina ih je u parkovima, ne izlaze baš u klubove jer se tamo više širi, a u parkovima se bolje možete kloniti”, rekla je Petra iz Zagreba.

Stotine se grle i ljube ispred HNK

U Zagrebu, stotine mladih sada izlazi u klub na otvorenom koji to nije, plato ispred HNK. Stožer ne dozvoljava izlaske u klub, ali zato se smije: piti iz iste boce, gurati i grliti ispred kazališta.

Koliko su stvari nelogične najbolje se vidi na zagrebačkom jezeru Jarun. Klubovi smiju raditi do ponoći, no prošlog petka na jednoj od livada nekoliko stotina metara dalje održan je party koji je trajao cijelu noć. Isto se najavljuje za dva tjedna, zabava koja će trajati od 19 sati do 5 ujutro. I dok gleda nelogične poteze, vlasnik kluba na Jarunu svojim je zaposlenicima morao objasniti da oni neće otvoriti ovog vikenda, dok netko tko preko udruge organizira događaje može raditi cijelu noć.

Klubovi zatvoreni, a 100-injak metara dalje – party

“Mi ovaj vikend sigurno nećemo otvarati noćni klub. Sad smo radili po radnom vremenu od 18 sati do ponoći. I sad nema smisla jer ne može se preživjeti na taj način niti ljudi dolaze ni izlaze”, kazao je direktor noćnog kluba u Zagrebu Krešimir Svetlanović.

Iz Glasa poduzetnika upozorili su da je 1000 klubova pred zatvaranjem, a bez posla bi moglo ostati 15 tisuća ljudi. Još je toliko onih koji se bave organizacijom koncerata, koji također ne mogu raditi. Kazališta i kinodvorane su otvorene, a posjetitelji mogu dolaziti uz poštivanje strogih epidemioloških mjera. Koncerata već neko vrijeme nema u arenama i sportskim dvoranama zbog čega cijela jedna industrija pati. Primjerice u Areni zagreb koja prima 18.000 posjetitelja, moguće je organizirati koncert za 3000 ljudi.

Takva je organizacija naravno neisplativa, ali primjeri drugih država govore da se i takvo što može organizirati. “U Francuskoj se formira fond od 300 milijuna eura za pomoć live music industriji. Da se pomogne da dožive proljeće. To je jedan od modela koji mi predlažemo zajedno s udrugom organizatora i menadžerima Hrvatske. Mi tražimo od ministarstva da sufinancira određena događanja jer po sadašnjim mjerama neisplativ i organizator ga može raditi jedino s velikim financijskim gubitcima”, rekao je direktor Entria, Berislav Marszalek.