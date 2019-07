KAKO RIJEŠITI PROMETNE GUŽVE U DUBROVNIKU? Razmatra se uvođenje besplatnog javnog prijevoza. Građani: ‘To je vic dana!’

Kako bi riješili problem prometnih gužvi u Dubrovniku razmišljaju o tome da javni prijevoz bude besplatan za sve

Kako bi riješili problem veliki prometnih gužvi u Dubrovniku, kako na cestama, tako i u autobusima javnog prijevoznika, grad pokušava razraditi tri moguća modela za rješenje ovog problema, pišu Vijesti.hr. Jedno rješenje je da javni prijevoz u Dubrovniku bude besplatan.

“To je vic dana! Ne znam da li da vjerujem ili ne vjerujem u to, ali to je predviđeno tek za koju godinu”, kaže Andrija iz Dubrovnika. To bi se moglo dogoditi 2021. godine, a cilj je smanjiti troškove turista i domaćih stanovnika kao i rasteretiti grad prometnih gužvi. Trenutno je cijena jedne vožnje Libertasovim autobusom 15 kuna ako se karta kupi od vozača, a 12 kuna ako je karta kupljena na kiosku. Zbog toga su se neki stranci požalili na to da je javni prijevoz skuplji nego u njihovim zemljama. Kažu da su u Španjolskoj karte oko 10 kuna.

Potpuna zabrana prometa za automobile

Gradonačelnik Mato Franković rekao je da posebno žele rasteretiti promet oko povijesne jezgre gdje planiraju u potpunosti zabraniti vožnju automobilima. Tamo bi se u tom slučaju mogli voziti jedino oni koji žive u toj zoni. Osim besplatne vožnje za sve tu su još dva rješenja problema gužvi – naplata karata automatima na bus stajalištima i besplatna vožnja samo za domaće. “Normalno da bi nama to olakšalo poslovanje s obzirom da je naš vozač, em blagajnik, em vozač, em kontrolor, a u određenim momentima i turistički vodič”, rekao je za Vijesti.hr direktor Libertasa Dubrovnik Ante Vojvodić.

I dok Dubrovnik već sada svog javnog prijevoznikana godišnje subvencionira sa 19 milijuna kuna, za besplatan prijevoz trebalo bi godišnje osigurati 30 milijuna kuna. “A to bismo namakli iz ovih drugih izvora prihoda i od parkinga, od kruzerskih taksa i ostalih taksa i sigurno bi mogli zatvoriti tu financijsku konstrukciju”, objasnio je gradonačelnik koji je uvjeren da bi ograničavanje boja taksija na 500 vozila, besplatan javni prijevoz i zabrana prometovanja svima oko stare jezgre riješilo gužve.